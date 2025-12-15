منتخب المغرب يتأهل إلى نهائي كأس العرب بفوزه على الإمارات بثلاثية نظيفة

لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون بتسجيل هدف

تأهل منتخب المغرب اليوم الاثنين إلى نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم (فيفا قطر 2025) والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة عقب الفوز على نظيره الاماراتي بنتيجة (3 – 0).

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي استضافها استاد (خليفة الدولي) بتقدم المنتخب المغربي بهدف سجله كريم البركاوي بالدقيقة 28 وفي الشوط الثاني سجل المغرب الهدف الثاني بالدقيقة 83 عن طريق أشرف المهديوي فيما أضاف عبدالرزاق حمد لله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة لصالح المنتخب المغربي.

وبهذه النتيجة تأهل المنتخب المغربي إلى نهائي البطولة فيما يلعب المنتخب الإماراتي على المركز الثالث للبطولة في المباراة التي ستقام قبل المباراة النهائية في ال18 من الشهر الجاري.

وتقام بعد هذه المباراة المواجهة الثانية في نصف النهائي للبطولة بين السعودية والأردن على استاد (البيت) والفائز سيواجه المغرب في نهائي البطولة في ال18 من الشهر الجاري.