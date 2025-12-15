الإعلام: بدء العمل بنظام الذاكرة المؤسسية الإلكتروني لحفظ المعرفة واستدامة العمل المؤسسي

مبنى وزارة الإعلام

أعلنت وزارة الإعلام بدء العمل بنظام الذاكرة المؤسسية الإلكتروني الذي يهدف إلى حفظ المعرفة المؤسسية وتوثيق الخبرات والتجارب وتعزيز كفاءة العمل ودعم استدامة الأداء المؤسسي بما يسهم في تطوير منظومة العمل داخل الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن إطلاق العمل بالنظام يأتي بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري في إطار استراتيجية (الإعلام) لتحقيق التحول الرقمي وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية وتعزيز الشفافية وتوحيد الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأضافت أن نظام الذاكرة المؤسسية يعد منصة معرفية إلكترونية متكاملة تتجاوز مفهوم الأرشيف التقليدي من خلال تنظيم الأدلة والإجراءات والخطط والتصورات والإنجازات بما يسهم في تفادي تكرار الأخطاء والبناء على الممارسات الناجحة وتحويل الخبرات الفردية إلى معرفة مؤسسية مستدامة ودعم اتخاذ القرار على أسس معرفية واضحة.

وأشارت الى أن إجمالي ما تم إدراجه في النظام بلغ 132 موضوعا منذ إدخال أول موضوع بداية أغسطس الماضي ضمن ثمانية تصنيفات رئيسية شملت مواضيع متعلقة بأدلة الإجراءات والتصورات البرامجية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية والشؤون الإدارية والمالية والقانونية واللوائح والنظم إضافة إلى الأحداث الإعلامية والأحداث الطارئة.

وأكدت الوزارة أن العمل مستمر على تحديث النظام بشكل دوري وربط جميع قطاعات الوزارة به وتفعيل خصائص البحث الذكي ولوحات المتابعة بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم تطوير العمل ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.