دولة الكويت تدين استهداف منشأة تابعة للأمم المتحدة في مدينة كادوقلي السودانية

وزارة الخارجية
الكويت
أعربت وزارة الخارجية اليوم الاثنين عن إدانة دولة الكويت للهجوم الذي استهدف منشأة تابعة للأمم المتحدة في مدينة كادوقلي بجمهورية السودان الشقيقة وتسبب في مقتل عدد من أعضاء البعثة الأممية.

وأكدت (الخارجية) في بيان لها على أهمية الحفاظ على وحدة السودان واستقراره وضرورة ضمان حماية المنشآت الأممية والعاملين فيها من أي اعتداءات مجددة دعوتها إلى الوقف الفوري للحرب وتغليب لغة الحوار بما يسهم في حماية أرواح الأبرياء من أبناء الشعب السوداني الشقيق وتهيئة الظروف اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

