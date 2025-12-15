×
×

وزارة العدل تطلق خدمة الحصول على “منطوق الحكم” عبر تطبيق “سهل”

قصر العدل
الكويت مميز
نُشر :
س
س

أعلنت وزارة العدل اليوم الاثنين إطلاق خدمة الحصول على منطوق الحكم عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) وذلك في إطار جهودها لتعزيز الخدمات الرقمية وتسهيل إجراءات المتقاضين.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن خدمة الحصول على منطوق الحكم بالكامل أصبحت متاحة للأفراد مباشرة عبر تطبيق (سهل) دون الحاجة لمراجعتها وذلك لتقديمها إلى الجهات الحكومية والجهات التي تتطلبها.

وأكدت حرصها على توفير وقت وجهد المتقاضين من مراجعة أروقة المحاكم وسرعة إنجاز معاملات الأفراد وتقديم كافة الخدمات التي تخفف العبء وتذلل كافة العقبات إن وجدت.

وكانت وزارة العدل أطلقت في 18 نوفمبر الماضي خدمتي (شهادات صندوق تأمين الأسرة) و(صورة حكم التمييز) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) وذلك في إطار جهودها لتعزيز الخدمات الرقمية وإنجاز معاملات الأفراد بكل سهولة ويسر.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية