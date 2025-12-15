الأرصاد الجوية: فرص لأمطار خفيفة إلى متوسط وغزيرة على بعض المناطق

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن تشهد البلاد اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء فرصا لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا متفاوتة ما بين خفيفة إلى متوسطة على أن تعاود الهطول مساء الأربعاء والخميس المقبلين وتكون متوسطة الشدة وغزيرة على بعض المناطق خاصة الجنوبية والساحلية.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ينحسر تدريجيا اليوم ليسمح بتقدم امتداد منخفض جوي سطحي من جهة الجنوب الغربي.

وأضاف العلي أن هذا المنخفض يتعمق تدريجيا متزامنا مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا مصحوبا بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة تتكاثر معها السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض السحب الركامية مع فرص لامطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ومتفاوتة الشدة.

وأوضح أن الحالة المطرية ستستمر حتى فجر الجمعة المقبل إذ تقل معها الرؤية الأفقية خلال فترات هطول الأمطار وتشكل الضباب على بعض المناطق خلال فترات المساء والصباح الباكر خلال تلك الفترة.

وبين أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون درجات الحرارة العظمي المتوقعة ما بين 18 إلى 21 درجة مئوية أما الصغرى المتوقعة ما بين 11 إلى 15 درجة مئوية.

وذكر العلي أن التحسن في الأحوال الجوية يبدأ من صباح يوم الجمعة منوها بضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للإدارة وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.