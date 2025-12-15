“زين” تُرسّخ نهج العمل المُستدام عبر دعم حملة “هذا دورك” التطوعية

الوزيرة د. أمثال الحويلة والوزير سيد جلال الطبطبائي والشيخ حمود الجابر والشيخ صباح البدر يُكرّمون حمد المصيبيح على دعم زين للمبادرة

أعلنت زين الكويت عن دعمها لحملة “هذا دورك” التطوعية التي نظّمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع عدّة جهات من القطاعين العام والخاص والفرق التطوعية بهدف تعزيز المسؤولية البيئية وثقافة الاستدامة وقيم الانتماء الوطني لدى طلبة وطالبات المدارس في مُختلف المحافظات.

شاركت زين في الحفل الختامي الذي أقيم بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، ووزير التربية سيد جلال الطبطبائي، ومحافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح، ومحافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح.

وأتى دعم زين لهذه المبادرة انطلاقاً من التزامها بتعزيز ثقافة الاستدامة وترسيخ السلوكيات الإيجابية المرتبطة بحماية البيئة، وتشجيع الحفاظ على المرافق العامة وحسن استخدام الموارد، وبما يسهم في تحويل تلك الثقافة من رسائل توعوية إلى ممارسات يومية ملموسة يقودها المجتمع بمختلف فئاته ابتداءً من طلبة وطالبات المدارس.

وشهدت مبادرة “هذا دورك” مُشاركةً واسعة جسّدت نموذجاً للشراكة الوطنية، حيث شارك طلبة المدارس بروح تطوعية عالية وبدعم من الهيئات التعليمية والفرق التطوعية والجهات الحكومية والمحافظات، في مسار هدف إلى تعزيز الإحساس بالمسؤولية والمواطنة الفاعلة، وتأكيد أن حماية بيئة الكويت ونظافتها مسؤولية مشتركة تتجسّد بقوة حين يعمل المجتمع يداً بيد.

وتحرص زين على دعم مثل هذه المبادرات تحت مظلّة استراتيجيتها المُتكاملة للاستدامة، التي تُركّز على الحد من آثار التغير المناخي وتحقيق الحياد الكربوني عبر مبادرات عملية وشراكات بيئية محلية، وتمكين الشباب بمهارات الاستدامة، ودمج معايير الاستدامة والحوكمة البيئية ضمن عملياتها، إلى جانب الاستثمار في حلول تكنولوجية مبتكرة تدعم حماية البيئة.

وتحرص زين ضمن جهودها المُجتمعية المختلفة على ترجمة التزاماتها إلى مبادرات قائمة على قياس الأثر وتسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، لا سيما ما يرتبط بالاستهلاك والإنتاج المسؤول والعمل المناخي والتعليم والشراكات، كما تواصل تعزيز رؤيتها لبناء اقتصاد أكثر استدامة عبر رفع كفاءة الموارد وتفعيل مبادئ الاقتصاد الدائري.