stc الراعي الرئيسي للمنتدى الدولي الثاني للتقنيات المساعدة لذوي الهمم

صورة جماعية للمشاركين خلال حفل ختام المؤتمر

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن رعايتها و مشاركتها في المؤتمر والمنتدى الدولي الثاني للتقنيات المساعدة لذوي الهمم ASTN’25 .

أُقيم هذا الحدث تحت رعاية معالي الدكتور أمثال الحويلة، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، وبرعاية فخرية من الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ويتزامن مع المؤتمر الدولي العاشر لإمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICTA’25) .

وتأتي رعاية stc في المؤتمر انسجاماً مع التزامها المستمر بتمكين التحول الرقمي في الكويت من خلال توفير التكنولوجيا وإمكانية الوصول الرقمي.

وضمّ المتحدثون المشاركون سعادة السفيرة غادة الطاهر، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الكويت، والدكتور خالد البقاعين رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور خليفة الهيلة، نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والمهندسة عنود مثيب، الرئيس التنفيذي للتحول والتكامل في شركة الاتصالات الكويتية stc وأدار المؤتمر فيصل الموسوي.

في بيان لها، ، أشارت شركة الاتصالات الكويتية stc إلى أن مشاركتها تتماشى مع التزامها بدعم الابتكار الشامل ومبادرات إمكانية الوصول التي تُمكّن الأفراد ذوي الهمم. حيث حرصت stc في مناقشات المؤتمر على تسليط الضوء حول دور التقنيات المساعدة في تعزيز الوصول الرقمي، ومن هنا جاءت مشاركة المهندسة عنود مثيب، حيث شاركت stc برؤيتها حول تمكين الحلول القائمة على التكنولوجيا التي تُلبي احتياجات الأفراد ذوي الهمم وتُمكّنهم.

تكريم الشركة ممثلة بالمهندسة عنود مثيب من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة

كما حضرت الشركة في المعرض بجناح خاص لها قامت من خلاله بعرض حلولها الرقمية التي تُعزز إمكانية وصول المستخدمين، مع تسليط الضوء على استراتيجية الشركة الأوسع لتمكين التحول الرقمي. كما أطلقت stc حملة توعية لدعم هذه القضية عبر منصاتها الرقمية، لتشجيع تبادل المعرفة والمشاركة المجتمعية في هذا المجال الحيوي.

وأكدت stc أن دعم مبادرات مثل ATSN’25 وICTA’25 يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز الشمول الرقمي، وتسريع الابتكار، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر سهولةً لذوي الهمم في الكويت. وأوضحت الشركة أن هذه المبادرات تتماشى مع الركائز الأساسية لأطر المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة الشاملة، مؤكدةً أن التمكين الرقمي يمكن أن يُحسّن جودة الحياة بشكل كبير ويوفر فرص التعلم للأشخاص ذوي الهمم.

ومن خلال مشاركتها المستمرة في مثل هذه المبادرات، ستواصل stc استكشاف آفاق التعاون بين شركات القطاعين الخاص والعام لزيادة الوعي بالمواضيع المهمة التي تلبي احتياجات المجتمع.

هذا واستقبلت فعاليات مؤتمري ICTA’25 وASTN’25، المنعقدين في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، نخبة من الجهات المتخصصة من الكويت وخارجها، العاملة في مجالات التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي الشامل.

وشمل برنامج المؤتمر مجموعة من المواضيع، منها: إمكانية الوصول الإلكتروني والتقنيات الشاملة، والذكاء الاصطناعي وإمكانية الوصول، والأنظمة الذكية والمنتشرة لإمكانية الوصول، والتعليم الرقمي المفتوح والشامل، والاتجاهات الناشئة في الحوسبة وإمكانية الوصول، والواجهات المتقدمة والتقنيات المتطورة لإمكانية الوصول. وقد نوقشت هذه المواضيع في ورش عمل وحلقات نقاش وخطابات رئيسية. وكان الهدف من المؤتمر تبادل الرؤى العالمية وتشجيع الحلول المبتكرة التي من شأنها تعزيز الشمولية وإمكانية الوصول إلى التقنيات المتنوعة.