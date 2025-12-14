الكويت تشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي الـ 114 لاتحاد إذاعات الدول العربية في تونس

شاركت وزارة الإعلام الكويتية اليوم الأحد في أعمال الدورة الـ 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية والجمعية الـ 45 للاتحاد اللذين عقدا بمشاركة ممثلين عن الهيئات العربية الأعضاء في المجلس.

ومثل وزارة الإعلام الكويتية في تلك الاجتماعات المستشار الاعلامي لوزير الإعلام النائب الأول لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد العواش.

وترأس أعمال الدورة 114 للمجلس التنفيذي رئيس الاتحاد محمد الحارثي وعقدت بحضور المدير العام عبد الرحيم سليمان وتناولت تقرير الإدارة العامة عن نشاطها عن الفترة بين اجتماعي المجلس التنفيذي 113 والحالي 114 في مجالات الإذاعة والبرامج والأخبار التلفزيونية والرياضة والمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون والمجال الهندسي والتعاون العربي والدولي.

وأكد رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد الحارثي في كلمة ألقاها في بداية الاجتماع أن الفترة الماضية شهدت تطورا ملموسا وحراكا إيجابيا في كل مجالات أنشطة الاتحاد منوها بأهمية الذكاء الاصطناعي والتغيرات الحاصلة نتيجة استخدامه في صناعة الإعلام في مختلف أشكاله.

كما أشاد بتطور الاتحاد في المجالات التقنية وخاصة في ما يتعلق بالمنصات السحابية إضافة إلى النتائج الإيجابية الناتجة عن توجه الاتحاد إلى المجال الاستثماري من خلال عدة مشاريع منها مشروع مركز أعمال الاتحاد الذي سيوفر موارد مهمة على المدى البعيد.

ولفت الحارثي إلى المستوى الذي بلغته جودة الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد مما جعلها مقياسا ومرجعا في هذا المجال؛ مبينا أن هذا الاجتماع سبقه اجتماع المكتب التنفيذي للشؤون الطارئة وكان اجتماعا موفقا.

من جانبه أشاد المدير العام للاتحاد المهندس عبد الرحيم سليمان بنشاطات الهيئات الأعضاء في الاتحاد مؤكدا أن الاتحاد حقق في السنة الماضية تطورا ملحوظا في التبادلات الإخبارية والبرامجية وخاصة في تغطية الأحداث الجارية في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن “الاتحاد واصل مواكبة آخر التطورات التقنية وتطوير خدماته الهندسية لهيئاته الأعضاء مما بوأه أن يكون من أفضل المنظمات الناشطة في مجال الإعلام السمعي البصري في العالم”.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض حول أنشطة الاتحاد للعام الماضي التي تضمنت مجالات التبادل الإخباري والبرامجي وتغطية الأحداث الكبرى داخل المنطقة العربية وخارجها والتدريب والاستثمار.