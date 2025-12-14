مرسوم أميري بترقية العميد عبدالوهاب الوهيب إلى رتبة لواء وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة

الديوان الأميري

صدر اليوم الأحد مرسوم أميري بترقية العميد عبدالوهاب الوهيب في قوة الشرطة إلى رتبة لواء وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية وفيما يلي نص المرسوم:

“مرسوم رقم 231 لسنة 2025

بترقية عميد في قوة الشرطة إلى رتبة لواء

وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

وبناء على عرض وزير الداخلية بالنيابة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يرقى العميد / عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب الوهيب – إلى رتبة (لواء) – في قوة الشرطة، ويعين وكيلا لوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة.

مادة ثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

فهد يوسف سعود الصباح

وزير الداخلية بالنيابة

عبدالله علي عبدالله السالم الصباح

صدر بقصر السيف في: 23 جمادى الآخرة 1447 هـ

الموافق: 14 ديسمبر 2025م.”