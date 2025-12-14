مرسوم أميري بتعيين رباب العصيمي مديرا عاما للهيئة العامة للقوى العاملة ونائبيه

مدير الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي

صدر اليوم الأحد مرسوم أميري بتعيين رباب العصيمي مديرا عاما للهيئة العامة للقوى العاملة بدرجة وكيل وزارة وتعيين كل من عبداللطيف الفوزان وناصر المطيري نائبين للمدير بدرجة وكيل وزارة مساعد وفيما يلي نص المرسوم: مرسوم رقم 233 لسنة 2025 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة ونائبيه – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 153 لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، – وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له، – وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى تعين / رباب عبدالله مزيد العصيمي – مديرا

عاما للهيئة العامة للقوى العاملة – بدرجة وكيل وزارة.

مادة ثانية يعين نائبا لمدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من:

1 – عبداللطيف فيصل الفوزان.

2 – ناصر الحميدي المطيري.

مادة ثالثة على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح وزير الداخلية بالنيابة عبدالله علي عبدالله السالم الصباح صدر بقصر السيف في: 23 جمادى الآخرة 1447 هـ الموافق: 14 ديسمبر 2025م”.