دولة الكويت تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية سورية – أمريكية في مدينة تدمر

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد عن إدانة دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية سورية – أمريكية مشتركة أمس قرب مدينة تدمر مما أدى إلى سقوط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح.

وقالت الخارجية في بيان لها إنها تؤكد أن هذا العمل الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويعكس ما يشكله من تهديد للأمن والسلم الإقليميين مجددة موقف دولة الكويت القوي والثابت في رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية أيا كانت دوافعها وأسبابها.

كما أعربت عن خالص تعازي دولة الكويت ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومتي وشعبي الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية متمنية للجرحى الشفاء العاجل.