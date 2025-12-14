×
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يستقبل وزراء وممثلي وزارات النفط في الدول الأعضاء بالمنظمة العربية للطاقة

رئيس مجلس الوزراء بالانابه يستقبل وزراء وممثلي وزارات النفط و الطاقة
الكويت
استقبل معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في قصر بيان اليوم أصحاب المعالي والسعادة وزراء وممثلي وزارات النفط والطاقة في الدول الأعضاء بالمنظمة العربية للطاقة وسعادة الأمين العام للمنظمة جمال عيسى اللوغاني بمناسبة انعقاد أعمال الاجتماع الوزاري 115 للمنظمة الذي تستضيفه دولة الكويت وذلك بحضور وزير النفط رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة طارق سليمان الرومي.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة بين دولة الكويت والدول الشقيقة الأعضاء في المنظمة وسبل تعزيز أوجه التعاون العربي في مجال الطاقة بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح.

