بنك الخليج يكرم موظفيه المتميزين في عام 2025 .. ضمن جهوده لتعزيز ثقافة الأداء المتميز

إدارة الشركات يتوسطهم فيصل الغربللي مدير عام الخدمات المصرفية الدولية

في إطار حرصه المستمر على تقدير جهود الموظفين وتعزيز ثقافة الأداء المتميز، نظم بنك الخليج حفل التكريم السنوي لموظفيه المتميزين في عام 2025، وهو الحدث الأول من نوعه الذي يحتفي بموظفي البنك من 15 إدارة مختلفة بناءً على التزامهم وتطبيقهم لقيم البنك الجوهرية، التي تتمثل في الطموح والموظفين وتحمل المسؤولية والسهولة.

ويأتي هذا الحدث ليعكس رؤية بنك الخليج في ترسيخ ثقافة عمل تقوم على التحفيز والتميز والإبداع، حيث يواصل البنك تطوير بيئة عمل داعمة تُشجع الموظفين على النمو المهني والمبادرة والابتكار، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للعملاء وعلى تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية.

صورة جماعية لإدارة المخاطر

وخلال الحفل، كرم البنك نخبة من الموظفين الذين جسدوا قيم البنك المؤسسية في أدائهم اليومي، سواء من خلال المبادرات التي قدموها، أو من خلال تأثيرهم الإيجابي في فرق عملهم، أو عبر التزامهم بتعزيز تجربة العملاء ورفع معايير الخدمة. وقد تم اختيار المكرمين وفق عملية تقييم دقيقة بالتعاون مع الإدارات المعنية، لضمان إبراز النماذج التي كان لها دور فعّال وملموس خلال العام.

إدارة الخدمات المصرفية الخاصة يتوسطهم المدير العام للإدارة بدر العلي

ويمثل هذا التكريم خطوة جديدة ضمن سلسلة المبادرات الإستراتيجية التي يتبناها بنك الخليج لبناء بيئة عمل إيجابية ومتكاملة، وتعزيز ولاء الموظفين، وتقدير جهودهم عبر منصات رسمية وفعّالة. كما يسلط الضوء على ليعكس رؤية بنك الخليج في ترسيخ ثقافة عمل تقوم على التحفيز والتميز والإبداع.

إدارة الموارد البشرية يتوسطهم مدير عام الإدارة بالوكالة حامد التميمي

ويواصل بنك الخليج ترسيخ مكانته كواحد من المؤسسات المصرفية البارزة التي تقدّر رأس المال البشري كأحد أهم عناصر النجاح، واضعاً الاستثمار في الموظفين على رأس أولوياته، باعتبارهم القوة الدافعة لمواصلة التقدم وتحقيق التميز المستدام.

إدارة الاتصالات المؤسسية يتوسطهم مدير عام الإدارة ضاري البدر

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

إدارة التسويق يتوسطهم رئيسة التسويق نجلاء العيسى

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.