البنك التجاري الكويتي الراعي الرسمي لمعرض مشاريع طلبة جامعة عبدالله السالم

في إطار دعمه المتواصل لطلبة الجامعات وتشجيعهم على الابتكار، شارك البنك التجاري الكويتي كـ الراعي الرسمي والوحيد لمعرض مشاريع طلبة البرنامج التحضيري الذي نظمته جامعة عبدالله السالم، وسط حضور لافت من أعضاء الهيئة الأكاديمية والتدريسية والطلبة.

ويهدف هذا المعرض إلى تعزيز قدرة الطلبة على توظيف مهاراتهم الأكاديمية في تطوير مشاريع متقدمة، وإبراز قدراتهم في التحليل والبحث والعمل الجماعي، إضافة إلى ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية محفزة تدعم روح الابتكار لدى الشباب وتعدّهم لمواجهة التحديات العلمية والمجتمعية المستقبلية.

وأكد البنك التجاري الكويتي أن مشاركته ورعايته الرسمية لهذا الحدث تأتي انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأهمية الاستثمار في الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في نهضة الكويت وتطورها، مؤكداً أن دعم المبادرات التعليمية والعلمية يمثل جزءًا ثابتًا من استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية. وقد حرص البنك على إبراز حضوره في المعرض من خلال المواد التعريفية الرسمية للفعالية التي حملت شعار البنك في ارجاء الجامعة، بما يعكس دوره كشريك رئيسي في دعم الطلبة.

وخلال المعرض، شهد جناح البنك التجاري إقبالًا مميزًا من الطلبة الذين تفاعلوا مع فريق البنك المتواجد في الجناح وطرحوا العديد من الأسئلة حول الخدمات المصرفية والمنتجات التي يقدمها التجاري، حيث أبدى الطلبة اهتمامًا ملحوظًا بـ باقة YOU بحلتها الجديدة والمزايا التي توفرها لفئة الشباب. وقد حرص فريق البنك على تقديم شرح تفصيلي حول خصائص الباقة والعروض المخصصة للطلبة، إلى جانب توعيتهم بأهمية التخطيط المالي المبكر واعتماد سلوك مصرفي إيجابي يساعدهم في إدارة شؤونهم المالية بثقة.

كما قام فريق التجاري بتعريف الطلبة بـحملة لنكن على دراية الهادفة إلى تعزيز الوعي المالي لديهم، وتمكينهم من فهم أفضل للمفاهيم المصرفية الأساسية ومكافحة عمليات الاحتيال واتخاذ قرارات مالية سليمة تعزز من مستقبلهم الاقتصادي.

وفي ختام الفعالية، أعرب البنك التجاري الكويتي عن فخره بالمبادرات الطلابية المشاركة والمستوى المتميز للمشاريع المعروضة، متمنيًا التوفيق لجميع الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

ومن جانبها قامت إدارة الجامعة بتقديم تكريم خاص للبنك تقديرًا لرعايته الرسمية ودعمه المستمر للطاقات الشبابية، مؤكدة دور البنك التجاري كشريك فاعل في تعزيز الابتكار وتمكين الشباب الكويتي الطموح.