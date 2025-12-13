الإطفاء: السيطرة على حريق شركة لمعالجة النفايات في أمغرة قوة الإطفاء الكويت مميز نُشر : السبت 13-12-2025مالسبت 13-12-2025م س س سيطرت 6 فرق إطفاء صباح اليوم السبت على حريق شركة لمعالجة النفايات ( بلاستيك ) في منطقة أمغرة حيث باشرت الفرق بمكافحه الحريق والسيطرة عليه ولم يسفر الحادث عن اي اصابات تذكر. اقرأ ايضا الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية