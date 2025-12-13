الإطفاء: السيطرة على حريق شركة لمعالجة النفايات في أمغرة

قوة الإطفاء

سيطرت 6 فرق إطفاء صباح اليوم السبت على حريق شركة لمعالجة النفايات ( بلاستيك ) في منطقة أمغرة حيث باشرت الفرق بمكافحه الحريق والسيطرة عليه ولم يسفر الحادث عن اي اصابات تذكر.