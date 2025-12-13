“السكنية” تعقد اجتماعا مع مؤسسة الأراضي والإسكان الكورية لاستكمال المفاوضات حول مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله

جانب من الاجتماع

عقدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اجتماعا موسعا مع وفد من مؤسسة الأراضي والإسكان الكورية في إطار استكمال المفاوضات القائمة لتطوير أراض بغرض الاستثمار ضمن مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله السكنية وذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وذكرت المؤسسة في بيان صحفي اليوم السبت أن الاجتماع الذي حضره المدير العام بالتكليف المهندس راشد العنزي ونظيره في مؤسسة الأراضي والإسكان الكورية يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها المؤسسة بهدف تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات ودعم خطط التنمية الإسكانية بما يسهم في تسريع وتيرة العمل في المدن السكنية الجديدة ورفع جاهزيتها للتنفيذ.

وأوضحت أن مدينة جنوب سعد العبدالله تعد واحدة من أكبر المشاريع الإسكانية الاستراتيجية لما تمثله من مساحة واسعة قابلة للتوسع وموقع حيوي يتيح فرصا استثمارية واعدة للقطاعين العام والخاص إلى جانب دورها المحوري في توفير آلاف الوحدات السكنية ودعم خطط الدولة في تلبية الطلب الإسكاني المتزايد.