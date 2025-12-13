زين: ثلاث جوائز إقليمية تُتوّج ريادتها في الجيل الخامس المُتقدّم وتجربة الشبكة وحلول التحوّل الرقمي

نواف الغربللي يتسلّم جائزة أفضل شبكة للجيل الخامس المُتقدّم في الكويت

أعلنت زين الكويت عن تتويجها بثلاث جوائز إقليمية مرموقة خلال حفل جوائز التميّز الذي أقيم على هامش قمّة Telecom Review للقادة في دبي، وذلك تقديراً لتميّزها وريادتها في إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس المُتقدّم (5G-A)، وتجربة الشبكة وخدماتها على مستوى الشرق الأوسط، وتسريع رحلة التحوّل الرقمي عبر حلول أنظمة دعم الأعمال.

خلال الحفل، تسلّم الرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي كُل من جائزة أفضل شبكة رائدة في الجيل الخامس المُتقدّم (5G-A) في الكويت، وجائزة أفضل تجربة للشبكة وخدماتها في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل حلول أنظمة دعم الأعمال في الشرق الأوسط، في إنجازٍ جديدٍ يعكس مكانة زين الريادية كالمُزوّد الرائد للابتكارات الرقمية في البلاد.

في تعليقه، قال نواف الغربللي: “هذا الإنجاز يعكس تقدير مجتمع الاتصالات الدولي لمسار التحوّل الذي تقوده زين في الكويت والمنطقة، فهي شهادة مرموقة على أن استثماراتنا المتواصلة في الشبكة والأنظمة الرقمية تُترجم إلى تجربة ملموسة يشعر بها عملاؤنا كل يوم، سواءً في سرعة الاتصال وجودة الخدمات أو في بساطة وسهولة التجربة الرقمية.”

وتابع قائلاً: “ما يُميّز هذه التتويجات أنها ترتبط جميعها بالركائز الأساسية لاستراتيجيتنا 4WARD” – التقدّم بغاية”، من ريادة شبكات الجيل الخامس المُتقدّم، إلى التحوّل نحو نماذج التشغيل الرقمية، وصولاً إلى بناء بُنية تحتية جاهزة للمُستقبل تدعم النمو الاقتصادي والابتكار الرقمي في الكويت.”

وأضاف الغربللي: “إن قيمة التكنولوجيا الحقيقية تكمن في خدمة الإنسان والارتقاء بحياته، فمع كون شبكتنا وابتكاراتنا الرقمية هي الأساس، لكن قوتنا الحقيقية هي الناس على جانبي الشبكة، من فرق العمل التي تبني وتدير هذه المنصات، إلى العملاء الذين نضع احتياجاتهم في قلب كل قرار نتخذه.”

واختتم بقوله: “نجاحاتنا الأخيرة في مجالات مثل تمكين الجراحة الروبوتية، التي سجّلت رقماً قياسياً عالمياً في غينيس للأرقام القياسية لأطول مسافة لعملية جراحية عن بُعد بين الكويت والبرازيل، تثبت أن الشبكات الذكية يمكن أن تُغيّر حياة الناس، بينما تعكس مبادرات كفاءة الطاقة لدينا التزاماً حقيقياً بتقليل الانبعاثات الكربونية واستهلاك الطاقة في البنية التحتية للشبكة.”

وشارك الغربللي في قمّة Telecom Review للقادة عبر جلسة حوارية خاصة تطرّق خلالها إلى رؤية زين للمُستقبل، حيث أوضح أن دور شركات الاتصالات يتجاوز توفير الاتصال إلى تمكين الابتكار الرقمي، وبناء منصّات وخدمات ذات غاية إنسانية واضحة، وربط الناس بفرص أفضل لحياتهم وأعمالهم.

وذكر الغربللي إنجازات شبكة زين الكويت على صعيد الجوائز العالمية التي حققتها في تميّز الشبكة وتجربة الجيل الخامس، إلى جانب دورها في تمكين تطبيقات حيوية في الصحة والتعليم والأعمال، مع التركيز على الدمج بين كفاءة الشبكة والاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات.

وحصدت زين الكويت جائزة أفضل شبكة رائدة في الجيل الخامس المُتقدّم (5G-A) في الكويت تتويجاً لجهودها في جعل السوق الكويتية ضمن الأولى عالمياً في الإطلاق التجاري للجيل الخامس المتقدم في يونيو من العام الجاري، بتغطية واسعة النطاق، وبُنية تحتية صُممت وفق أعلى المعايير العالمية لدعم المدن الذكية وتطبيقات إنترنت الأشياء، وغيرها.

الغربللي يتسلّم جائزة أفضل حلول أنظمة دعم الأعمال في الشرق الأوسط

ورافقت الإطلاق تجربة مجانية لمدة 30 يوماً ليختبر العملاء عالماً جديداً من السرعة والموثوقية في الاتصال، وحملة تسويقية إنسانية ركّزت على دور التكنولوجيا في جعل الحياة اليومية أكثر أثراً.

كما نالت زين جائزة أفضل تجربة للشبكة وخدماتها في الشرق الأوسط نظير تقديمها تجربة شبكة مُتكاملة على مستوى المنطقة، ترتكز على إطلاق الجيل الخامس المُتقدّم بتغطية شاملة، وزمن تأخير منخفض، وإدارة ذكية للسعات عبر تقنية CCA.

إلى جانب نتائج رائدة حققتها الشركة في اختبارات مُستقلّة على صعيد سرعات الشبكة المتنقلة، وتجربة ألعاب الفيديو عبر الجيل الخامس، وجودة الفيديو، وغيرها، مدعومة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في الميدان عبر المساعد الرقمي لمهندسي المواقع الذي يسهم في تسريع معالجة الأعطال وتقليل زمن التوقف، إضافة إلى ريادتها في تجارب Open RAN وتحسين كفاءة الطاقة.

وتم تتويج الشركة أيضاً بجائزة أفضل حلول أنظمة دعم الأعمال في الشرق الأوسط نظير ريادتها في إطلاق أول ترقية رقمية شاملة لمنصّة BSS في الكويت بالتعاون مع هواوي، في مشروع يُعد أحد الركائز الرئيسية لإستراتيجيتها 4WARD، إذ تم تصميم الجيل الجديد من المنصة لرفع مستوى تجربة العملاء وكفاءة الأعمال.

ويهدف المشروع إلى دمج التوصيات الذكية في أنظمة دعم الأعمال، وتسريع رحلة رقمية حقيقية متعددة القنوات، وطرح الخدمات والباقات الجديدة في السوق، مع أتمتة ورقمنة عمليات التشغيل، والمراقبة اللحظية للشبكة، والصيانة الذكية، بما يخدم قاعدة عملاء زين الواسعة من الأفراد والشركات والقطاع الحكومي والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات المقبلة.

وتُعد قمّة Telecom Review للقادة واحدة من أكبر التجمّعات القيادية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم، حيث تستقطب قيادات شركات الاتصالات، وشركاء التقنية العالميين، وممثلي الجهات التنظيمية والحكومية، وقد عُقدت نسختها التاسعة عشرة في دبي.

وشملت أجندة القمة لهذا العام جلسات وورش عمل تناولت أحدث اتجاهات القطاع، من بينها الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتقنيات الجيل الخامس المُتقدم، والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وأمن المعلومات والخصوصية، والتنظيم المُستقبلي للذكاء الاصطناعي، والابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية، إلى جانب جلسات ركّزت على تمكين المرأة في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية العابرة للحدود.

واختتمت زين الكويت بيانها بالتأكيد على مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع الشراكات مع رواد التقنية العالميين، وتسريع طرح خدمات مبتكرة للأفراد والشركات والقطاع الحكومي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الكويت مركزاً إقليمياً متقدّماً للاتصالات والخدمات الرقمية.