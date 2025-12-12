دولة الكويت تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر الأونروا

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن إدانة دولة الكويت وبأشد العبارات لإقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وقالت الخارجية في بيان لها إنها إذ تؤكد على أن هذا الاقتحام يعد خرقا مباشرا للقانون الدولي الإنساني وتحديا سافرا للإرادة الدولية فإنها تجدد التزام دولة الكويت الثابت بدعم وكالة الأونروا.

وشددت في الوقت ذاته على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لصون إرادته من خلال حماية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من الاستهداف الإسرائيلي الممنهج التي تتعرض له.