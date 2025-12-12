×
كأس العرب: منتخب الأردن يتأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على العراق بهدف نظيف

المنتخب الأردني
تأهل منتخب الأردن اليوم الجمعة إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس العرب لكرة القدم (فيفا قطر 2025) التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بعد فوزه على نظيره العراقي بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي استضافها استاد (المدينة التعليمية) بتقدم الأردن عن طريق ضربة جزاء سجلها علي علوان بالدقيقة 41 وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة كما هي لتنتهي المباراة لصالح المنتخب الأردني.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب الأردن إلى دور نصف النهائي من البطولة فيما ودع منتخب العراق كأس العرب (فيفا قطر 2025) التي تستمر لغاية ال18 من الشهر الجاري.

ويستضيف استاد (البيت) عقب هذه المباراة المواجهة الثانية من منافسات الربع النهائي من البطولة بين الإمارات والجزائر.

