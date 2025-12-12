الأرصاد الجوية: العبدلي أعلى المناطق في كميات الأمطار المسجلة أمس والجهراء أقلها

مدينة الكويت

سجلت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني كميات متفاوتة من الأمطار التي شهدتها البلاد أمس الخميس حيث بلغت في منطقة (العبدلي) 3ر24 ملم وهي أعلى المناطق أمطارا في حين بلغت في منطقة (الجهراء) 4ر5 ملم وهي أقل المناطق أمطارا.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن البلاد تأثرت خلال الأيام القليلة الماضية بمنخفض جوي صاحبه منخفض متعمق في طبقات الجو العليا أدى إلى هطول أمطار حيث كانت رعدية أحيانا ومتفاوتة الغزارة على بعض المناطق واستمرت حتى أمس.

وأضاف العلي أن محطات رصد عناصر الطقس الأوتوماتيكية التابعة لإدارة الأرصاد سجلت كميات متفاوتة من الأمطار كانت الأعلى في منطقة (العبدلي) حيث بلغت 3ر24 ملم تليها منطقة (الرابية) بإجمالي 9ر10 ملم ثم مزرعة (الأبرق) بإجمالي 1ر10 ملم.

وأوضح أن كميات الأمطار المسجلة في منطقة (رأس السالمية) بلغت 9 ملم أما في مطار الكويت الدولي فبلغت 4ر8 ملم في مقابل 3ر8 ملم في منطقة (الوفرة) وأخيرا منطقة (الجهراء) بإجمالي 4ر5 ملم.