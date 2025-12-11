وزيرة الأشغال: توقيع العقد التنفيذي لاستكمال مشروع ميناء “مبارك الكبير” مع الشركة الصينية الشهر الحالي

وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان

قالت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان إن العقد التنفيذي لاستكمال مشروع ميناء (مبارك الكبير) سيوقع في ديسمبر الجاري مع الشركة التابعة لوزارة النقل الصينية وذلك بحضور كبار المسؤولين في وزارة النقل الصينية ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الأشغال العامة عقب ترؤس الدكتورة المشعان الاجتماع الـ38 للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى في البلاد للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تضمنتها مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومات الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضحت المشعان أن العقود التنفيذية للمشاريع التنموية الكبرى الأخرى في البلاد ستوقع تباعا خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انتهاء الإجراءات والخطوات التنفيذية التي ستتخذها الوزارات والجهات المعنية مع الجهات الرقابية المختصة في البلاد.

من جهته ذكر مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات وفق البيان أن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع المهمة والتفصيلية للمرحلتين الحالية والمقبلة اللتين ستشهدان تعزيز التعاون مع كافة الحكومات عبر المضي في تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية والاستمرار من جهة أخرى في استكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتاحة لدى الجانبين.

وبين حيات أنه تم استعراض مسار تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد ونتائج الاجتماعات التي عقدت مع وفود زائرة تمثل شركات حكومية عملاقة إلى الكويت في الشهر الحالي.

وأشار إلى استمرار زيادة وتيرة التواصل بين جهات الدولة في اتخاذ كل ما يلزم من خطوات وإجراءات تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد في ظل تقديم الحكومات الشقيقة والصديقة مزيدا من الترشيحات الجديدة لشركات ذات خبرات على المستوى العالمي للمشاركة في المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

وأفاد البيان أن اللجنة بحثت سبل التعاون في مشروع ميناء (مبارك الكبير) وكذلك التعاون في مجال المنظومة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ومكافحة التصحر بكافة أشكاله.

وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات ووكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي وكبار المسؤولين في وزارات الدفاع والخارجية.