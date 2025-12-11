“وربة” يشارك في بطولة صبحان لجمال الخيل العربية الأصيلة

رئيس مجموعة التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة د. محمد بركات

في إطار التزامه المتواصل بدعم المبادرات التي تحتفي بالموروث الثقافي الكويتي وتمكين المواهب الشابة، أعلن بنك وربة عن مشاركته في “بطولة صبحان لجمال الخيل العربية الأصيلة”، التي ينظمها مركز الكويت للفروسية، حيث يؤكد على حرصه على التواجد في الفعاليات التي تعزز من قيمة رياضة الفروسية الأصيلة وتشجع الشباب الكويتي على الانخراط في هذا الموروث العريق الذي يعكس قيم النبالة والأصالة.

وتُعد هذه المشاركة امتداداً لنهج بنك وربة الاستراتيجي في دعم الشباب الكويتي، ليس فقط في المجالات الأكاديمية والمهنية؛ بل أيضاً في الأنشطة الرياضية والثقافية التي تساهم في بناء شخصياتهم وصقل مهاراتهم. فمن خلال دعم رياضة الفروسية، يساهم البنك في الحفاظ على جزء مهم من الهوية الوطنية، ويشجع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط، ويرسخ قيم الانضباط والمثابرة لدى الأجيال الجديدة.

وبهذه المناسبة، قال د. محمد بركات رئيس مجموعة التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة: “إن مشاركتنا في بطولة صبحان لجمال الخيل العربية هي جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا الشاملة لتمكين الشباب، والتي تنظر إلى مواهبهم كمنظومة متكاملة. فكما ندعم المبتكرين ورواد الأعمال عبر برنامج رواد، ونفتح آفاقاً جديدة للشباب في شتى المجالات العلمية والتعليمية والرياضية والثقافية، نؤمن أيضاً بأهمية تعزيز ارتباط شبابنا بتراثهم الأصيل من خلال رياضة الفروسية. هذا النهج المتكامل هو الترجمة الحقيقية لرؤيتنا “لنملك الغد”؛ فنحن لا نستثمر في قطاع واحد؛ بل في بناء جيل كويتي جديد، يمتلك المهارات العصرية، ويعتز بهويته الثقافية، ويمتلك الشغف والقيم النبيلة التي ترمز لها الخيل العربية. إن دعمنا اليوم هو استثمار في قادة ومبدعي وسفراء كويت الغد.”

وتقام البطولة حتى تاريخ 14 ديسمبر 2025 في مضمار مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان، وتتميز هذه النسخة بمشاركة واسعة تتجاوز 300 جواد يمثلون مرابط الكويت ومراكز التدريب، بالإضافة إلى مشاركة حكام دوليين من خارج الكويت لضمان أعلى مستويات النزاهة والاحترافية في التحكيم، وتنقسم البطولة إلى فئتين رئيسيتين: الخيول العربية الأصيلة ذات الدماء المخلوطة والخيول العربية الأصيلة ذات الدماء المصرية.

ويؤكد بنك وربة من خلال هذه المبادرات على دوره كشريك فاعل في المجتمع، ملتزماً بدعم كل ما من شأنه أن يساهم في التنمية الشبابية ويعزز الهوية الثقافية والوطنية لدولة الكويت.

الجدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.