الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة متفرقة وفرص للضباب على بعض المناطق في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي أن تشهد البلاد في عطلة نهاية الاسبوع أمطارا خفيفة متفرقة مع فرص لتشكل الضباب مساء على بعض المناطق ويكون الطقس معتدلا نهارا ومائلا للبرودة في أول الليل وباردا في آخره.

وقال العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي مصحوبا بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخلها بعض السحب الركامية مع فرص لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وتستمر حتى بعد عصر اليوم الخميس. وأضاف أن هناك فرصا لتشكل الضباب على بعض المناطق في المساء والصباح الباكر وانخفاض للرؤية الأفقية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وأوضح أن الطقس نهار اليوم يكون معتدلا وغائما إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا أحيانا وتتراوح ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب في المساء أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 11 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأفاد العلي بأن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة أحيانا وفرصة لتكون الضباب في المساء وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وقال إن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه سيكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.