وزارة الأشغال: جولات ميدانية مستمرة لفرق الطوارئ للتأكد من عدم وجود تجمعات لمياه الأمطار

وزارة الأشغال العامة

أعلنت وزارة الأشغال العامة اليوم الخميس أن فرق الطوارئ مستمرة في جولاتها الميدانية لتفقد جميع المواقع للتأكد من عدم وجود أي تجمعات لمياه الأمطار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس أحمد الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فرق الطوارئ تنفذ جولاتها المستمرة حتى بعد انتهاء الحالة المطرية في البلاد بغية التأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه والكشف على مخارج تصريف المياه والتأكد من جاهزيتها للحالة المطرية المقبلة.

ودعا الصالح قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبات على الطرقات وضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية بهذا الشأن.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية توقعت في وقت سابق تأثر البلاد بأمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة تنشط معها الرياح لأكثر من 45 كيلومترا في الساعة على أن يبدأ التحسن في الأحوال الجوية مساء اليوم الخميس.