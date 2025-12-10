سفيرة الكويت بواشنطن: المشاركة في فعاليات “وينتر ناشونال” تبرز الوجه الحضاري للكويت عالميا

سعادة السفيرة الشيخة الزين الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الامريكية

أكدت سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح اليوم الأربعاء أهمية مشاركة الكويت في فعاليات المعرض السنوي الـ 12 للسفارات (وينتر ناشونال) التي تقام سنويا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الشيخة الزين الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة مشاركة سفارة دولة الكويت في واشنطن في فعاليات “وينتر ناشونال” دعما لمشاركة وفد وزارة الإعلام ممثلا لدولة الكويت في هذا الحدث الثقافي المميز.

وأكدت الشيخة الزين الصباح “على أهمية هذه الفعاليات الثقافية لما لها من دور محوري في إبراز الصورة الحضارية لدولة الكويت وتعزيز حضورها الثقافي على الساحة الدولية”.

وأشادت الشيخة الزين الصباح بالجهود التي تبذلها وزارة الإعلام الكويتية في نقل هذه الواجهة المشرفة الى مختلف المحافل.

وأشارت إلى ان المشاركة الكويتية التي جاءت ضمن مشاركة السفارات العربية تحت مظلة بعثة جامعة الدول العربية في واشنطن تسهم في إبراز العمق الحضاري والثقافي للدول العربية وتعزيز جسور التواصل الثقافي مع مختلف الشعوب.

وأضافت ان تلك المشاركة تسهم كذلك في بلورة صورة أكثر دقة وإيجابية عن العالم العربي لدى الرأي العام الأمريكي.

وبمشاركة وفد من وزارة الاعلام من دولة الكويت أقيم المعرض السنوي الـ 12 للسفارات (وينتر ناشونال) في مبنى رونالد ريغان ومركز التجارة العالمي بالعاصمة الامريكية واشنطن.

وضم الجناح الكويتي في الفعالية مجموعة كتب وفيديو ومعروضات تراثية تعكس أ1صالة التراث الكويتي.