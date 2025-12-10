وزير الإعلام: بالغ الفخر بإدراج ملف “الديوانية” ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية باليونسكو

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري

أعرب وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عن بالغ الفخر والاعتزاز بإدراج ملف (الديوانية) ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وأكد الوزير المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن هذا الإنجاز يعكس دعم القيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم لمسيرة الثقافة الكويتية وحرصهم على صون الموروث الوطني وتعزيز حضوره في المحافل الدولية.

وأشاد بجهود وفد دولة الكويت مثمنا العمل المهني الكبير الذي قدمه أعضاء فريق الملف وما أبدوه من التزام واحترافية أسهما في إبراز القيمة الإنسانية والثقافية لـ(الديوانية) باعتبارها فضاء اجتماعيا أصيلا يعكس قيم الضيافة والتواصل وتوارث الأخلاق والعادات الكويتية العريقة.

وأكد الوزير المطيري أن هذا الإنجاز يأتي متسقا مع استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي ترتكز على حماية التراث وتعزيز الهوية الوطنية وتوثيق الموروث غير المادي ونقله للأجيال القادمة إضافة إلى دعم الإبداع وتوسيع حضور الثقافة الكويتية عربيا ودوليا وتطوير شراكات مستدامة مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ولفت إلى أن الديوانية تمثل أحد المكونات الأساسية للتراث الحي في المجتمع الكويتي وتعد نموذجا متفردا للممارسة الاجتماعية الأصيلة التي أسهمت في ترسيخ القيم الإنسانية في المجتمع مضيفا أن اعتمادها دوليا يعزز مسؤولية الكويت في مواصلة جهود صون تراثها الثقافي والمحافظة عليه بكافة أشكاله.

وكانت دولة الكويت أدرجت في وقت سابق من اليوم ملف (الديوانية) كملف فردي على القائمة التمثيلية لمنظمة (يونسكو) خلال أعمال الدورة الـ20 للجنة الحكومية الدولية لاتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة في القلعة الحمراء بالعاصمة الهندية نيودلهي في الفترة من 8 إلى 13 ديسمبر الجاري.