“المركزي” يخفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% اعتبارا من غد الخميس

بنك الكويت المركزي

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 50ر3 في المئة بدلا من 75ر3 في المئة وذلك اعتبارا من يوم غد الخميس.

وقال (المركزي) في بيان صحفي إن ذلك يأتي في إطار متابعته المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي في ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد.

وأضاف ان القرار جاء لمواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي حيث تبين المؤشرات كما في نهاية أكتوبر 2025 استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية وجاذبيته “كوعاء مجز للمدخرات المحلية”.

وأكد متابعته المتواصلة والحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر توظيف أدوات السياسة النقدية وأدوات التحوط الكلي المتاحة لديه بنهج متدرج ومتوازن ومرن لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.