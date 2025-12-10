الاحتياطي الفيدرالي يخفض سعر الفائدة الأمريكية ربع نقطة مئوية إلى 3.75%

الفيدرالي الأمريكي

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية إلى نطاق يترواح بين 5ر3 و 75ر3 بالمئة.

وهذه المرة الثالثة خلال العام الجاري التي يخفض فيها أسعار الفائدة في ظل ضغوط مستمرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساع حثيثة للسيطرة على التضخم.

ويعني هذا القرار تراجع معدلات الفائدة من مستواها السابق (4 إلى 75ر3) لتكون عند مستوى جديد هو (75ر3 إلى 5ر3 نقاط مئوية).

وهذه هي المرة ال11 التي يخفض فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة منذ سبتمبر 2024 وهو ما يرسل مزيدا من المؤشرات الإيجارية ويزيل ضغوطا عن الاقتصاد والسوق ويسهل ظروف الاقتراض.

وقال المجلس في بيان إن “المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة. وقد تباطأ نمو الوظائف هذا العام وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف حتى سبتمبر. وتتماشى المؤشرات الأحدث مع هذه التطورات. وقد ارتفع التضخم منذ بداية العام ولا يزال مرتفعا نسبيا”.

وشدد على أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة له “تسعى إلى تحقيق أقصى مستوى من التوظيف ومعدل تضخم يبلغ 2 بالمائة على المدى الطويل. ولا يزال الغموض يكتنف التوقعات الاقتصادية. وتولي اللجنة اهتماما للمخاطر التي تهدد تحقيق هدفها المزدوج وترى أن مخاطر تراجع التوظيف قد ارتفعت في الأشهر الأخيرة”.

وأوضح أنه “دعما لأهدافها وفي ضوء التحول في ميزان المخاطر قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية”.

وأكد أنه “عند النظر في مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم دقيق للبيانات الواردة والتوقعات المتغيرة وميزان المخاطر. وتلتزم اللجنة التزاما راسخا بدعم أقصى مستوى من التوظيف وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة”.

وأضاف الاحتياطي الفيدرالي أن اللجنة “ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها. وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك مؤشرات ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية”.

وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر 2024 خفض أسعار الفائدة في ظل ظهور مؤشرات على التوجهات الإيجابية للاقتصاد لكنه توقف عن ذلك منذ ديسمبر من العام ذاته قبل أن يعود ويخفضها في سبتمبر الماضي بربع نقطة مئوية ثم خفضها أيضا بالنسبة ذاتها نهاية أكتوبر الماضي.

واتبع المجلس سياسة رفع معدلات الفائدة منذ مارس 2022 لكبح جماح التضخم وتحقيق التوازنات الاقتصادية المنشودة، بعد الهزات الاقتصادية والمالية التي سببتها جائحة كورونا.