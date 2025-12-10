مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

من الجلسة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأربعاء الموافق 10/12/2025 في قصر بيان برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

أشاد مجلس الوزراء بالكلمة التي ألقاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت يوم الأربعاء الماضي في مملكة البحرين الشقيقة والذي شدد فيها سموه حفظه الله ورعاه على أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبوعي أبنائه وتماسكهم تجاوز ظروفا إقليمية ودولية معقدة وتحديات جسيمة وحقق الاستقرار عبر الأمن الجماعي والمصير المشترك مؤكدا للأجيال أن الوحدة وتآزر الجهود سبيلان لعبور التحديات نحو السلام موضحا سموه حفظه الله ورعاه أن الدورة السابقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي كانت برئاسة دولة الكويت شهدت سلسلة من الاستحقاقات الهادفة إلى تعزيز شراكات المجلس مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية واستضافت دولة الكويت جانبا كبيرا منها وأسهمت في إدارة وتيسير أعمال جانب آخر برئاسة مشتركة انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجددا سموه حفظه الله ورعاه التأكيد على التزام دولة الكويت الثابت بمواصلة العمل مع جمهورية العراق الشقيق بجميع التفاهمات والاتفاقات الثنائية ومنها استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) وفقا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وضمن هذا السياق أحاط معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا مجلس الوزراء علما بالبيان الختامي لأعمال الدورة العادية الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي صدر يوم الأربعاء الماضي من مملكة البحرين الشقيقة حيث عبر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحكومته الموقرة خلال فترة رئاسة دولة الكويت للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة موضحا معاليه أن البيان الختامي شدد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعا وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاقية الدفاع المشترك مؤكدا الحرص على قوة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووحدة الصف بين أعضائه وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس مشيرا معاليه إلى ترحيب البيان الختامي باستضافة دولة الكويت للقمة العربية الصينية الثالثة المقرر عقدها في 2030 والتي ستسهم في تعزيز علاقات التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بين الدول العربية والصين لافتا معاليه إلى أن البيان الختامي أثنى على توصيات المؤتمر الخليجي الأول لمستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي الذي عقد بدولة الكويت بتاريخ 21/10/2025 مضيفا معاليه أن البيان الختامي هنأ دولة الكويت بمناسبة اختيارها عاصمة الثقافة والإعلام العربي لعام 2025 الذي يعكس الإرث الثقافي والإعلامي لدولة الكويت ودورها كمنارة للثقافة ومنصة حاضنة للإبداع في العالم العربي.

من جانب آخر أحاط معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر مجلس الوزراء علما بتكريم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمبادرة وزارة الدولة لشؤون الاتصالات في دولة الكويت بشأن التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) ضمن جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة عن فئة أفضل مبادرة متميزة في مجال خدمات الاتصالات والتي عقدت يوم الخميس الماضي في القاهرة مؤكدا معاليه أن هذا الإنجاز يعكس دعم القيادة السياسية لمسار تطوير الخدمات الرقمية في دولة الكويت وأنه جاء ثمرة جهد وطني جماعي شاركت فيه أكثر من 42 جهة حكومية بطواقمها الفنية والإدارية التي آمنت بأن التحول الرقمي ليس مشروعا تقنيا فقط بل مشروع وطني استراتيجي بامتياز.

من جهته أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره لمعالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر وكافة القائمين على التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) مؤكدا دعمه المتواصل لمسار تطوير الخدمات الرقمية في دولة الكويت والاستمرار في الاتجاه نحو التحول الرقمي للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وذلك بهدف تطوير وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتحديث بنيتها الرقمية لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بشكل أكثر سهولة ويسر.

من جهة أخرى أحاط معالي وزير العدل ناصر يوسف السميط مجلس الوزراء علما بفوز الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في دولة الكويت بجائزة التميز الحكومي العربي عن مشروع (استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد) والتي أعلنت عنها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يوم الخميس الماضي مؤكدا معاليه أن هذا الفوز تحقق نتيجة الدعم الذي حصلت عليه الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) من القيادة السياسية ونتيجة لتضافر الجهود الحكومية والأهلية في مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

من جهته أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره لمعالي وزير العدل ناصر يوسف السميط ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم وأعضاء وقياديي ومسؤولي وموظفي الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على تحقيق هذا الفوز مؤكدا دعمه للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لكل ما من شأنه حماية المال العام ورفع كفاءة الجهات الحكومية بهدف تعزيز ثقة المجتمع في جهود الدولة لمكافحة الفساد.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والمتضمن عدة بنود أبرزها التقرير الدوري بشأن مشروع مسار السكة الحديد بين دولة الكويت ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والموقف التنفيذي لسير أعمال عقد الدراسة والتصميم التفصيلي ومستندات مناقصة السكة الحديد (المرحلة الأولى) حيث تم الانتهاء من الجزء الأول للعقد والذي يشمل التصميم المبدئي الخاص بمسار سكة الحديد والمحطات التالية:

1) محطة الركاب في منطقة الشدادية على كيلو 110.

2) محطة الشحن على كيلو 90.

3) محطة الصيانة على كيلو 55.

4) محطة عبور (للطوارئ) على كيلو 5. وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة باستكمال جهودها لتنفيذ مشروعات السكك الحديدية وأنظمة النقل السريع تفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم (1279/ ثانيا) لسنة 2025 وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري موجز كل ثلاثة أشهر يتضمن آخر مستجدات الموقف التنفيذي والبرنامج الزمني والتوصيات المناسبة بشأن المشروع.

كما اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون الاقتصادية والخدمات العامة بشأن إفادة وزارة الإعلام حول مشروع المسار الثقافي في مدينة الكويت بهدف تقديم تجربة ثقافية وسياحية تعكس هوية دولة الكويت وتعزز الوعي الوطني وتخلد الذاكرة التاريخية للأجيال القادمة ويعد المشروع مبادرة تنموية تقوم على مسار عمراني حضري يربط معالم ومكونات الإرث الثقافي الكويتي بأنواعه من خلال رؤية متكاملة تجسد العلاقة بين الإنسان ومحيطه على أن يراعى عند تصميم المشروع الدمج بين التصميم العمراني المستوحى من عناصر البيئة الكويتية وتراثها ووسائل النقل والتجميل الحضري الحديثة ويرتكز على الاستدامة وإعادة التدوير ويبلغ طول المسار 11 كيلو متر حيث يربط بين ما يقارب عدد 66 معلما تاريخيا وثقافيا في دولة الكويت يبدأ من متحف قصر السلام ويمتد على طول شارع الخليج العربي ليصل إلى منطقة دسمان وأبراج الكويت ويلتف ليلتقي بحديقة الشهيد ويمر على المحطات التالية: الوطية ، جبلة ، السيف ، شرق ، دسمان، الشهيد.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الإعلام بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بلدية الكويت، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والجهات الأخرى ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الخطة المشتركة المتعلقة بمشروع المسار الثقافي في مدينة الكويت حيز التنفيذ، والعمل على تذليل ما قد يعترضه من عقبات على أن تقوم وزارة الإعلام بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر يتضمن آخر مستجدات الموقف التنفيذي والبرنامج الزمني للمشروع.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.