الأمين العام لـ”الجهاز المركزي” بالتكليف يستقبل وفدا من مؤسسة الموانئ الكويتية

الأمين العام لجهاز "معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" بالتكليف يستقبل وفدًا من مؤسسة الموانئ الكويتية

استقبل الأمين العام للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالتكليف عميد حقوقي الدكتور شريف الكندري اليوم وفدا من مؤسسة الموانئ الكويتية برئاسة مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية وميناء الدوحة بالتكليف فاطمة الكندري.

وقال (الجهاز المركزي) في بيان صحفي إن العميد حقوقي الدكتور الكندري استقبل وفدا من (الموانئ) في مقر الجهاز بقصر نايف حيث تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالخدمات والتسهيلات المقدمة للمقيمين بصورة غير قانونية.

وأوضح أن الأمين العام بالتكليف قدم عرضا مرئيا وشرحا مفصلا مدعما بالإحصائيات والأرقام للخدمات المقدمة للمقيمين بصورة غير قانونية كالعلاج المجاني والتعليم والعمل وغيرها من الخدمات الأساسية.

حضر اللقاء من (الجهاز المركزي) مدير إدارة المعلومات عبدالله الفرحان ومدير المكتب الفني هيفاء الراشد.