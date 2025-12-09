دوري أبطال أوروبا: ليفربول وسلوت يتنفسان الصعداء وبايرن يقترب من التأهل وبرشلونة يقلب الطاولة على فرانكفورت

فرحة لاعبي ليفربول بتسجيل هدف

رغم المحن التي يمر بها في الملعب وخارج، أظهر ليفربول الإنكليزي تماسكا وخطف فوزا قاتلا على مضيفه إنتر الإيطالي وصيف البطل 1-0 الثلاثاء في الجولة السادسة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيما اقترب بايرن ميونيخ الألماني من حسم التأهل المباشر إلى ثمن النهائي بفوزه الـ21 في 23 مباراة هذا الموسم.

على “سان سيرو”، بدت الفرصة متاحة أمام إنتر في ظل ما يمر به ليفربول وسط التوتر الذي كشف عنه هدافه المصري محمد صلاح مع مدربه الهولندي أرنه سلوت الذي خاض مواجهة “سان سيرو” بعد تعادلين تواليا في الدوري الممتاز وقبلها السقوط المذل على ملعب “أنفيلد” أمام أيندهوفن الهولندي 1-4 في الجولة الخامسة.

وسافر ليفربول إلى ميلانو من دون صلاح كإجراء تأديبي، تزامنا مع الحديث عن رغبة بضمه إلى الدوري السعودي في كانون الثاني/يناير.

وبعدما بدأ مشواره في دوري الأبطال بأربعة انتصارات متتالية، مني إنتر بهزيمة ثانية تواليا وفشل في تحقيق ثأره بعدما خرج على يد ليفربول من ثمن نهائي المسابقة موسم 2021-2022 حين سقط ذهابا على أرضه 0-2 قبل أن يفوز إيابا 1-0.

وخلافا للتوقعات، كان ليفربول الطرف الأفضل في الشوط الأول الذي خسر خلاله إنتر جهود نجم وسطه التركي هاكان تشالهانأوغلو (11) ثم مدافعه فرانتشيسكو أتشيربي (31) بسبب الإصابة.

واعتقد ليفربول أنه كوفئ على جهوده بافتتاحه التسجيل برأسية للفرنسي إبراهيما كوناتيه، لكن الهدف ألغي الهدف للمسة يد على الفرنسي الآخر أوغو إيكيتيكيه (32).

وبقي التعادل سيّد الموقف حتى في الشوط الثاني رغم الفرص المتبادلة من الفريقين، لاسيّما لإنتر، حتى الدقيقة 88 حين انتزع ليفربول النقاط الثلاث من ركلة جزاء استحصل عليها البديل الألماني فلوريان فيرتس من أليساندرو باستوني ونفذها المجري دومينيك سوبوسلاي بنجاح.

وبذلك، رفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن موقتا قبل جولتين على النهاية، على المسافة ذاتها من إنتر الخامس.

الفوز الـ21 في 23 مباراة

واقترب بايرن من حسم تأهله المباشر وضمن أقله خوض الملحق بعد تحويل تخلفه أمام ضيفه سبورتينغ البرتغالي إلى فوز خامس بنتيجة 3-1، رافعا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أرسنال الذي يلعب الأربعاء.

وبعد خسارته الأولى التي جاءت على يد أرسنال بالذات 1-3 في الجولة السابقة، حقق فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني انتصاره الحادي والعشرين في 23 مباراة خاضها هذا الموسم.

ورغم سيطرته، عجز بايرن في الشوط الأول عن الوصول إلى شباك ضيفه، ثم بدأ الثاني بصدمة التخلف بالنيران الصديقة بعدما حول يوزوا كيميش الكرة بالخطأ في شباك فريقه (54).

وعلّق كومباني على ما حصل بالقول لمنصة “دازون” للبث التدفقي “الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني لم تكن جيدة، لكننا حافظنا على رباطة جأشنا”، مضيفا “قمنا بعملنا بشكل جيد حتى الآن ونريد المواصلة على هذا المنوال حتى النهاية”.

وأدرك سيرج غنابري التعادل في الدقيقة 65 حين وصلته الكرة وحيدا عند القائم البعيد إثر ركلة ركنية، ثم سرعان ما تقدم فريق كومباني بهدف جميل من زاوية ضيقة لابن الـ17 ربيعا لينارت كارل (69) الذي بات أصغر لاعب يسجل في ثلاث مباريات متتالية.

وقال كارل “أن أكون في دوري الأبطال وأنا في السابعة عشرة من عمري، فهذا أمر مميز جدا بالنسبة لي. أنا فخور بنفسي وبالفريق”.

ومن رأسية لغنابري، ضمن جوناثان تاه النقاط الثلاث لبايرن بتسجيله الهدف الثالث (77).

برشلونة يفوز بثنائية لكونديه!

وقلب برشلونة الإسباني الطاولة على ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني وحول تأخره إلى فوز 2-1 بفضل ثنائية من مدافعه الفرنسي جول كونديه.

وتأخر برشلونة باكرا بهدف أنسغار كناوف (21)، قبل أن ينتفض عملاق كاتالونيا ويسجل هدفين صاعقين في غضون 4 دقائق من رأسيتين للمدافع كونديه بعد تمريرة رائعة من الانكليزي ماركس راشفورد (50) وأخرى من لامين جمال (53).

ورفع برشلونة الذي عاد إلى سكة الانتصارات عقب خسارته أمام تشلسي الانكليزي 0-3 في الجولة الماضية، رصيده إلى 10 نقاط متقدما للمركز الرابع عشر بفارق نقطتين عن الثمانية الأوائل الذي يتأهلون مباشرة إلى ثمن النهائي.

وفي برغامو، تواصلت النتائج السلبية لتشلسي الإنكليزي في الآونة الأخيرة، إذ وبعدما فشل في الفوز بأي من مبارياته الثلاث التالية في الدوري المحلي منذ انتصاره الساحق على برشلونة 3-0 في الجولة الماضية، فرّط الثلاثاء بتقدمه على مضيفه أتالانتا الإيطالي بهدف للبرازيلي جواو بيدرو (25)، وخسر 1-2 بعد تلقيه هدفين عبر جانلوكا سكاماكا (55) والبلجيكي شارل دي كيتلار (83).

وبفوزه الرابع ونقاطه الـ13، بات أتالانتا ثالثا موقتا، فيما تجمد رصيد تشلسي عند 10.

وعاد أتلتيكو مدريد الإسباني من ملعب أيندهوفن الهولندي بنقطته الـ12 بفوزه الرابع الذي وجاء بثلاثة أهداف للأرجنتيني خوليان ألفاريس (37) والسلوفاكي دافيد هانكو (52) والنروجي ألكسندر سورلوث (56)، مقابل هدفين لغوس تيل (10) والأميركي ريكاردو بيبي (85).

وبفضل ثنائية للإنكليزي مايسون غرينوود، حقق مرسيليا الفرنسي فوزه الثالث وجاء على حساب مضيفه سان جيلواز البلجيكي 3-2، فيما سجل موناكو فوزه الأول بتغلبه على ضيفه غلطة سراي التركي بهدف الاميركي فولارين بالوغين (68).

وبفوزه الثالث الذي تحقق على حساب سلافيا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة، بات توتنهام الإنكليزي في المركز الحادي عشر موقتا بـ11 نقطة.