الصحة: الكويت تتقدم بمؤشر أداء برنامج التحصين وتحقق مركزا إقليميا متقدما لعام 2025

وزارة الصحة
صحة
نُشر :
س
س

أعلنت وزارة الصحة عن تقدم دولة الكويت في مؤشر أداء برنامج التحصين على مستوى إقليم الشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية لعام 2025 إذ حققت 91 بالمئة في مؤشرات التقييم الخاصة باللجان الوطنية الاستشارية للتطعيم (NITAG).

وقالت (الصحة) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن تقدم المؤشر يعكس ارتفاع مستوى الوعي والإدارة الفعالة والسياسات الصحية المبنية على الأدلة العلمية ضمن برنامج التحصين إذ سجلت الكويت قفزة نوعية بمقدار 16 نقطة مقارنة بتقييم عام 2023 الذي بلغت فيه نسبة الأداء 75 بالمئة.

وأضافت أن الكويت حققت مستويات متقدمة في عدد من المؤشرات الأساسية من أبرزها تطبيق التوصيات العلمية في وضع السياسات التشغيلية لبرامج التحصين وتعزيز الموارد والدعم الإداري والفني للعاملين في برامج التطعيم وصناعة القرار المبني على الأدلة وتحسين السياسات الصحية المرتبطة بالتحصين.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإنجاز يؤكد التزام الكويت بتعزيز سياسات التحصين الوطنية وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الوقاية مشيرة إلى أن الانجاز ثمرة لجهود الكوادر الفنية والخبراء في اللجان الاستشارية كما يعكس جودة العمل الفني للارتقاء بالأنظمة الرقمية الداعمة للقرارات الصحية والمعززة لمنظومة الوقاية في البلاد.

