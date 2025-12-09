وزير الدفاع يشهد ختام فعاليات تمرين "درع السماء 2025" المشترك

برعاية وحضور وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، اختُتمت صباح اليوم فعاليات تمرين (درع السماء 2025) المشترك الذي نفذه سلاح الدفاع الجوي و القوة الجوية بمشاركة سلاح الدفاع الجوي الصاروخي من قوة دفاع البحرين، والقوة البرية الأمريكية، والبعثة العسكرية البريطانية.

وكان في استقبال وزير الدفاع، رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان ، حيث استمع إلى إيجازٍ شامل حول مراحل التمرين المختلفة والتي جسّدت مدى قدرة المشاركين على العمل المشترك ضمن بيئة عمليات متعددة القوات ، من خلال تطبيق مفاهيم الدفاع الجوي الحديثة ، كما شهد الوزير تنفيذ رمايات حيّة لمنظومات الدفاع الجوي، عكست مستوىً عالياً من الاحتراف في التعامل مع الأهداف الجوية، ودقة في التنسيق بين الوحدات المشاركة بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات التعبوية والعملياتية.

ويأتي تمرين (درع السماء 2025) المشترك ضمن البرامج التدريبية المجدولة للجيش الكويتي مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف رفع كفاءة منتسبي سلاح الدفاع الجوي، وتطوير القدرات القتالية، وتوحيد المفاهيم، وتعزيز التكامل العسكري عبر التدريب والعمل المشترك.

وأكد الوزير على أهمية دعم المنظومة الدفاعية وتعزيز قدراتها البشرية والتقنية، ومواصلة العمل لتطوير سلاح الدفاع الجوي بما يضمن حماية أجواء الوطن وترسيخ أمنه واستقراره، منوهاً بالتعاون المثمر مع القوات الشقيقة والصديقة وما يعكسه من متانة الشراكات العسكرية وفعاليتها.

وفي الختام أشار وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح أن تمرين (درع السماء 2025) المشترك يمثل نموذجاً عملياً في تطوير مستمر للجاهزية القتالية ورفع كفاءة سلاح الدفاع الجوي، وتعزيز العمل المشترك مع القوات الشقيقة والصديقة ، مشيدا بالمستوىً المتقدم من الاحتراف في الأداء والتنسيق، وهو نتيجة جهد كبير بذله جميع المشاركين طوال مراحل التمرين.

حضر فعاليات اليوم الختامي وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح و قائد قوات الدفاع الجوي الأميري القطري اللواء الركن مهندس محمد مبارك الشهواني ونائب قائد القيادة المركزية الأمريكية اللواء سون سالين و قائد الدفاع الجوي الصاروخي من قوة دفاع البحرين العميد الركن عبدالله محمد النعيمي والقائم بالاعمال في سفارة الولايات المتحدة الاميركية لدى البلاد السيد ستيفن بتلر و رئيس البعثة العسكرية البريطانية العميد شاي ماركس وعدد من كبار الضباط القادة في الجيش.