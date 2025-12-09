قذائف مجهولة المصدر تسقط في محيط مطار المزّة العسكري في دمشق

ذكرت وسائل إعلام سورية رسميّة الثلاثاء أن قذائف مجهولة المصدر سقطت في محيط مطار المزة العسكري في دمشق، من دون وقوع إصابات.

وقال مصدر عسكري لوكالة سانا الرسميّة إن مُحيط المطار الواقع في دمشق استُهدف “بثلاث قذائف مجهولة المصدر دون وقوع إصابات أو أضرار مادية”.

وأضافت الوكالة أن “الجهات المختصة انتشرت في محيط مطار المزة العسكري وبدأت التحقيقات لتحديد مصدر القذائف”.

ويأتي هذا الحادث غداة إقامة احتفالات كبرى في مناطق عدة من البلاد إحياء للذكرى السنوية الأولى لسقوط حُكم عائلة الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد ما حكمت سوريا أكثر من خمسة عقود بقبضة من حديد.