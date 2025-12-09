وكيل الحرس الوطني يستقبل مدير الأمن الداخلي لـ”الجندرما” الفرنسية لدى الكويت وقطر

وكيل الحرس الوطني يستقبل مدير الأمن الداخلي للجندرما الفرنسية لدى قطر والكويت الذي قدم له ضابط ا?رتباط الفرنسي في الحرس الوطني

استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس اليوم الثلاثاء مدير الأمن الداخلي للجندرما الفرنسية لدى قطر والكويت العقيد جون مونيغ الذي قدم له ضابط ارتباط الفرنسي في الحرس الوطني المقدم ألكسندر باسكال بمناسبة استلام مهام منصبه الجديد.

ورحب الفريق البرجس في بيان صحفي صادر عن الحرس بالعقيد مونيغ والمقدم باسكال ونقل لهما تحيات قيادة الحرس الوطني ممثلة برئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح.

وأعرب الفريق البرجس عن تمنياته لضابط الارتباط الفرنسي التوفيق في القيام بمهام عمله وتعزيز التعاون بين الحرس الوطني والجندرما الفرنسية.