نائب رئيس الحرس الوطني يزور معسكر الشيخ سالم العلي الصباح لمتابعة تطورات مشروع التوسعة

صورة جماعية تضم نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح ومنتسبي الحرس الوطني

قام نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء بزيارة إلى معسكر (الشيخ سالم العلي الصباح) وذلك لمتابعة تطورات مشروع توسعة المعسكر التي يتم تنفيذها.

ونقل الشيخ فيصل النواف في بيان صحفي صادر عن الحرس تحيات وتقدير رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح للمنتسبين مؤكدا على الدعم الكبير من القيادة لتوفير كافة احتياجات الوحدات العاملة في المعسكر.

وأشاد بجهود العاملين في مشاريع التوسعة التي تنفذ وفق أحدث النظم الإنشائية والهندسية لتلائم خطط التطوير الحالية والمستقبلية ونسبة الإنجاز المحققة وفق الخطة الموضوعة.

واستمع خلال الزيارة لإيجاز عن المشروع الذي يأتي في إطار تطوير المنشآت والمباني في كافة معسكرات الحرس الوطني.