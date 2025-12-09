عشر سنوات من الريادة العالمية… بوتيكات تدوّن فصلًا جديدًا من النجاحات

مدير إدارة العلاقات العامة لدى بوتيكات علي الطيار

في فصلٍ جديد من فصول نجاحاتها الممتدة، أعلنت مجموعة بوتيكات عن إطلاق حملتها الخاصة بمرور عشر سنوات على تأسيسها، تجسيدًا لمسيرة متكاملة من الريادة ورحلة نوعية استطاعت المجموعة من خلالها رسم خارطة التجارة الإلكترونية، وخلق بيئة متجدّدة قائمة على الابتكار والانفتاح على العالم.

وبهذه المناسبة صرّح علي الطيار، مدير إدارة العلاقات العامة لدى بوتيكات، أن رحلة الـ 10 سنوات جاءت لتترجم رؤية المجموعة منذ انطلاقتها الأولى، موضحًا أن الحملة المصاحبة للذكرى السنوية العاشرة على التأسيس تقوم على مفهوم “فتح الأبواب” أمام فرص الابتكار ودعم النمو في مختلف القطاعات، إذ لعبت بوتيكات منذ تأسيسها دورًا محوريًا في صناعة مستقبل التجارة الرقمية عبر خلق نموذج جديد يجمع بين التكنولوجيا والإبداع، لتصبح اليوم منصة رائدة تعيد تشكيل مفاهيم ريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف الطيار “منذ اليوم الأول، جعلت بوتيكات من كل تحدٍّ فرصة، ومن كل باب مغلق بداية لفكرة جديدة، اليوم، وبعد عشر سنوات، نعلن استمرارنا في فتح الأبواب أمام ملايين العملاء على مستوى الشرق الأوسط، وأمام مختلف العلامات التجارية العالمية، والموردين، والمستثمرين، والشباب الطموح، والمجتمع بكل مكوّناته، فهذه المناسبة ليست احتفالاً بالماضي بقدر ما هي تعهّد من بوتيكات للمستقبل.”

هذا، وبيّن الطيار أن بوتيكات لعبت دورًا محوريًا في استقطاب كبرى العلامات العالمية الأوروبية والأمريكية والآسيوية إلى أسواق الخليج، إذ رسّخت موقعها كمنصة رئيسية تربط العلامات العالمية بملايين العملاء، وبيئة تجارية متطورة توفّر تجارب استثنائية متكاملة في فضاء تجاري رقمي يجمع بين نخبة من الإبداعات وأبرز المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي مع المتسوّقين في آنٍ واحد.

كما أشار الطيار أن أحد أهم الأبواب التي فتحتها المجموعة منذ تأسيسها هو باب الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشباب، مؤكّدًا أن بوتيكات أثناء مسيرتها تبنّت العديد من المبادرات والمشاريع الضخمة لتنمية الكفاءات، عبر توفير برامج تدريبية ومسرّعات وفتح آفاق جديدة أمام فرص احتضان الطاقات وتوجيهها نحو الإبداع، وذلك تماشيًا مع رسالة بوتيكات في ترسيخ دورها كشريك أساسي لدعم نماء المجتمع.