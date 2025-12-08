الداخلية: ضبط آسيويًا بحوزته 7 كيلوغرامات من المواد المخدّرة معدّة للترويج داخل البلاد

الموقوف

في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية والتصدي لأساليب التهريب والترويج، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط متهم آسيوي الجنسية بحوزته كمية من المواد المخدّرة المعدّة للترويج داخل البلاد.

وتأتي عملية الضبط بعد ورود معلومات سرية عن حيازة المتهم لكميات من المواد المخدّرة، حيث جرى التأكد من صحتها واستصدار الإذن القانوني، ومداهمة مسكنه وضبطه وبحوزته نحو (7) كيلوغرامات من المواد المخدرة تمثلت في (5) كيلوغرامات من مادة الهيروين، و(2) كيلوغرام من مادة الشبو وعدد (2) ميزان حساس يُستخدم في وزن المواد المخدرة.

وقد تم إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتؤكد وزارة الداخلية أن جهودها مستمرة وبلا تهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع أو محاولة نشر هذه الآفة المدمّرة، مشددة على أن يد القانون ستصل إلى المجرمين أينما كانوا، وأن عمليات الرصد والمتابعة قائمة على مدار الساعة.