اليابان تصدر تحذيرا من تسونامي بعد زلزال قوي

قياس قوة أحد الزلازل

ضرب زلزال كبير الساحل الشمالي لليابان الاثنين سجّلت في أعقابه هيئة الأرصاد الجوية الوطنية موجتي تسونامي بلغ ارتفاعهما 40 سنتيمترا فيما أعلنت وسائل إعلام محلية عن وقوع إصابات.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن زلزالا بقوة 7,5 درجات ضرب البلاد عند الساعة 14,15 ت غ قبالة ميساوا على ساحل اليابان المطل على المحيط الهادئ، على عمق 53 كيلومترا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي إذ ضربت أول موجة ميناء في منطقة أوموري (شمال) حيث تقع ميساوا عند الساعة 11,43 (14,43 ت غ).

وعند الساعة 23,50، وصلت موجة أخرى إلى بلدة أوراكاوا في منطقة هوكايدو، بحسب الهيئة التي أوضحت بأن ارتفاع الموجتين بلغ 40 سنتيمترا.

ونقلت شبكة البث العامة “إن إتش كاي” عن موظف في أحد فنادق مدينة هاتشينوه في أوموري قوله إن بعض الأشخاص أصيبوا بجروح، فيما أظهر بث حي مشاهد لشظايا الزجاج متناثرة في الطرقات.

كما شعر سكان مدينة سابورو الشمالية بالزلزال.

وأفاد مراسل “إن إتش كاي” في هوكايدو بأنه لم يكن قادرا على الوقوف جراء الهزّة التي استمرت حوالى ثلاثين ثانية.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية في وقت سابق من أنه يتوقع بأن تضرب موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار ساحل اليابان المطل على الهادئ.

تقع اليابان على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ”حزام النار” وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى.

ويشهد الأرخبيل الذي يعد حوالى 125 مليون نسمة نحو 1500 هزّة سنويا. وبينما يعد الجزء الأكبر منها خفيفا، إلا أن الأضرار الناجمة عنها تتباين بحسب مواقعها وعمقها.