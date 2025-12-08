×
قوة “واجب غيث” تبحث خطة العمل الميدانية للتعامل مع الحالات الطارئة خلال موسم الأمطار

الكويت
عقدت قوة (واجب غيث) بوزارة الدفاع اجتماعا تنسيقيا في (لواء صالح المحمد الآلي 94) لبحث خطة العمل الميدانية وآلية التنسيق بين الجهات المشاركة ومراجعة إجراءات التعامل مع البلاغات والحالات الطارئة ضمن الاستعدادات الجارية لموسم الأمطار.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الاجتماع يهدف إلى توحيد الجهود ورفع جاهزية القوة لضمان سرعة الاستجابة ودعم جهات الدولة المختلفة في حال سوء الاحوال الجوية.

وأضافت أن الاجتماع عقد برئاسة مساعد آمر قوة الواجب العميد الركن بدر الشطي بمشاركة عدد من ضباط وحدات الجيش المختلفة.

