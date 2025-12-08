المجلس البلدي يوافق على تخصيص موقع لمؤسسة البترول الكويتية لمشروع حقل الدرة في منطقة الزور

اعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب مؤسسة البترول الكويتية تخصيص موقع لمشروع حقل الدرة في منطقة الزور. ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطيران المدني تخصيص موقع لمحطة قص الرياح بالمنطقة الوسطى فيما أوصى بإلغاء جميع الموافقات والرخص الصادرة من البلدية للمدارس الخاصة في مناطق السكن الخاص في نهاية العام الدراسي 2027 – 2028 ليتم اغلاق تلك المدارس من قبل وزارة التربية. ووافق المجلس على طلب وزارة الداخلية توسعة موقع الشبكة الرادارية المخصص بموجب قرار للمجلس البلدي الكائن بمنطقة الخيران كما وافق على طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص مسار خطي معالجة بصفة مؤقتة في منطقة غرب عبدالله المبارك.

كما وافق على طلبات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة التحويل الثانوية بمنطقة سلوى قطعة 6 وتخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة سلوى قطعة 11 ونقل مواقع محطات تحويل ثانوية ضمن تنظيم منطقة العارضية الحرفية. ووافق المجلس على اقتراح اعتماد وتفعيل نظام المراجعة الالكترونية للمخططات الهندسية في بلدية الكويت والموافقة على طلب وزارة الصحة تغيير استغلال موقع مركز مكافحة الحشرات الواقع بمنطقة الجهراء ليصبح مركزا لغسيل الكلى.