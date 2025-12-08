بنك برقان يختتم سلسلة من المبادرات والأنشطة التوعوية خلال شهر نوفمبر

مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة حسين النجادة

استكمالاً لدوره كمؤسسة مسؤولة وداعمة للصحة والعافية، اختتم بنك برقان سلسلة من المبادرات والأنشطة التوعوية التي نظّمها خلال شهر نوفمبر، ضمن إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية وركائز الاستدامة، وتأكيداً على التزامه بدعم صحة وعافية موظفيه وأفراد المجتمع، وانسجاماً مع رؤية الكويت 2035.

وشملت مبادرات نوفمبر مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع أسلوب حياة صحي، مع التركيز على صحة الرجال، والتوعية بمرض السكري، والفحص المبكر لتجنب الإصابة بمرض سرطان البروستاتا. وقد استهدفت المبادرات والأنشطة كلاً من موظفي البنك وعائلاتهم بالإضافة إلى جميع أفراد المجتمع.

جانب من حملة أنت دافعنا

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ حصة حسين النجادة، مدير أول – التواصل الإعلامي والمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان: “تماشياً مع شعار البنك “أنت دافعنا”، تأتي أنشطة بنك برقان لشهر نوفمبر ضمن التزامنا الراسخ تجاه صحة موظفينا والمجتمع الكويتي. نحن نؤمن أن الوقاية والمعرفة الصحية أداة تمكين أساسية، وأن كل خطوة نحو تعزيز الوعي الصحي تصنع فرقاً حقيقياً في حياة الأفراد والمجتمع. في كل عام نحرص على تقديم برامج مبتكرة وشاملة بالتعاون مع أفضل المراكز والمستشفيات الطبية، لتوفير تجربة متكاملة من التثقيف، الوقاية والفحص المبكر. إننا نفتخر بدورنا كمؤسسة مسؤولة تعكس قيمها إلى مبادرات ملموسة تؤثر إيجابياً على حياة أفراد المجتمع وتضع الصحة العامة ضمن أهم أولوياتها”.

ومع بداية الشهر، أضـاء بنك برقان مقرّه الرئيسي باللون الأزرق كدعم لمشاركته الفعالة في حملة “Movember” العالمية للتوعية بصحة الرجال، بالإضافة إلى إعداد ونشر فيديوهات توعوية عبر منصاته للتواصل الاجتماعي بالتعاون مع أطباء مستشفى الكويت، حول مرض السكري وأهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يشمل الأطفال، والموظفين وأفراد المجتمع بشكل عام، إلى جانب أهمية الكشف المبكر لسرطان البروستاتا للوقاية منه. كما تم نشر محتوى توعوي خاص يروي قصة طفل بدأت فيه أعراض السكري منذ عمر مبكر، مستعرضاً رحلته اليومية لتلهم الأطفال الآخرين وتوضح أهمية التزام الأسرة بنمط حياة صحي ومتوازن.

جانب من حملة أنت دافعنا

كما نظّم البنك فعالية “اليوم العالمي للسكري” بالتعاون مع مستشفى الكويت في سوق المباركية، أحد أبرز المعالم التراثية والحيوية في الكويت تحت شعار “لأنكم دافعنا… فصحتكم تهمنا”. وقد تضمنت الفعالية، فحوصات واستشارات طبية وتغذوية مجانية للزوار من قبل طاقم المستشفى الطبي، لتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي ومتوازن. ومن خلال الفعالية حرص ممثلي بنك برقان على تثقيف أفراد المجتمع عن حملة “لنكن على دراية” التوعوية المصرفية لمعرفة حقوقهم وواجباتهم المصرفية ويتجنبوا عمليات الاحتيال.

وحرص البنك على تنظيم فعالية خاصة لموظفيه تهتم “بصحة الرجل” في المقرّ الرئيسي، والتي شملت استشارات طبية وتوعوية بشكل عام وحول سرطان البروستاتا بشكل خاص تحت شعار “أنتَ دافعنا” بالتعاون مع طاقم طبي من المستشفى الأميري أحد أبرز المستشفيات الكويتية التي يفتخر بنك برقان بالتعاون معها في مثل هذه المبادرات.

فريقا بنك برقان ومستشفى الكويت خلال فعالية اليوم العالمي للسكري في سوق المباركية

كما حرص البنك على تواجد عيادة متنقلة ومجهزة بالكامل لتشجيع موظفيه على إجراء الفحص المجاني بالتعاون مع شركة IMAGS. كما شهدت الفعالية مشاركة أصحاب المشاريع الكويتية الصغيرة والمتوسطة التي تهتم في عدة مجالات لصحة الرجل كالزراعة والتخضير، التغذية السليمة، مراكز متخصصة وعيادات طبية، الهدف منها تعزيز أسلوب حياة صحي وتشجيع الموظفين على اتباع نظام متوازن بين بيئة العمل والحياة الشخصية.

وتأتي هذه المبادرات خلال شهر نوفمبر ضمن التزام بنك برقان المستمر بدعم الصحة والعافية لموظفيه والمجتمع، إلى جانب مبادراته الصحية المتواصلة طوال العام، وتأكيداً لالتزامه بترسيخ بيئة عمل صحية ومتوازنة، وتجسيداً لمسؤوليته كمؤسسة حاصلة على شهادة Great Place to Work®. كما تعكس هذه الجهود حرص البنك على تعزيز مكانته كجهة عمل مفضّلة، ودوره كمساهم فاعل في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة.