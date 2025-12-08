سفراء دول مجلس التعاون في بكين يؤكدون أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع الصين

سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الصين

أكد سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الصين أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع بكين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقالت السفارة الكويتية لدى الصين في بيان اليوم الاثنين إن ذلك جاء خلال لقاء جمع السفراء في مقرها في بكين حيث جرى تسليم رئاسة المجموعة الخليجية لسفير مملكة البحرين بمناسبة تولي بلاده رئاسة الدورة الـ 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وأضافت أن السفراء أشادوا بدور دولة الكويت خلال ترؤسها الدورة الماضية للمجلس الأعلى إذ جسدت رؤية القيادة السياسية الحكيمة في تعزيز حضور المجلس على الساحتين الإقليمية والدولية باعتباره ركيزة للأمن والاستقرار والازدهار.

وذكرت أنهم أكدوا أهمية نتائج وقرارات القمة الخليجية – الصينية التي عقدت بالرياض في ديسمبر 2022 والتي تعتبر حدثا مهما في مسيرة العلاقات بين الجانبين حيث التقى رئيس جمهورية الصين الشعبية شين جين بينغ بقادة دول مجلس التعاون الخليجي وهي أول قمة تعقد بين دول المجلس والصين.

وأشارت إلى ترحيبهم بالقمة العربية – الصينية المقرر عقدها في بكين منتصف العام المقبل مشيدين بنتائج وبمخرجات القمة العربية – الصينية الأولى في الرياض في ديسمبر 2022.

ومن جانبه قال سفير دولة الكويت لدى الصين جاسم الناجم حسب البيان إنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات المميزة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين في مختلف المجالات.

وأضاف السفير الناجم أن التشاور المستمر وتوحيد الجهود يخدمان مصالح دول مجلس التعاون الخليجي في علاقاتها مع الصين والارتقاء بها.

وجدد تأكيده أن العلاقات الخليجية – الصينية شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية مشددا على حرص دول المجلس على دعم كل ما من شأنه تعزيز الشراكة الخليجية – الصينية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين بلغ 300 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي وفق إحصاءات رسمية.