“نفط الكويت” تفوز بـ 4 جوائز من مجلة “إنترناشيونال بيزنس” لريادتها بقطاع الطاقة والتنمية المستدامة

محمد البصري مدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام ومن اليسار: محمد العبدالجليل نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والابتكار خلال تسلم جوائز نفط الكويت 2025

فازت شركة نفط الكويت (KOC) اليوم الأحد بأربع جوائز استراتيجية من مجلة (إنترناشيونال بيزنس) العالمية لعام 2025 تقديرا لدورها الرائد في قطاع الطاقة والالتزام بمعايير السلامة والمحافظة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والابتكار في شركة نفط الكويت محمد العبدالجليل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب حفل توزيع الجوائز في دبي عن اعتزازه بفوز الشركة بالجوائز الدولية المرموقة الأربع من مجلة (إنترناشيونال بيزنس) مؤكدا أن هذا الإنجاز يأتي تجسيدا لمسيرة الشركة في الريادة والابتكار ودعم مبادئ الاستدامة.

وأهدى العبدالجليل هذا الفوز إلى دولة الكويت وقيادتها الرشيدة وإلى جميع العاملين في شركة نفط الكويت الذين يشكلون ركائز التميز ومصدر التطوير المستمر في مختلف قطاعات الشركة لافتا إلى أن هذه الجوائز تعكس التزام الشركة بتحقيق رؤية مؤسسة البترول الكويتية واستراتيجيتها لعام 2040 وتعزز دورها في الإسهام بتطوير مستقبل مستدام لقطاع الطاقة بما يواكب التحولات العالمية.

وأوضح أن فوز الشركة يأتي تتويجا كذلك لجهودها في الارتقاء بالأداء التشغيلي ودعم المبادرات المجتمعية والالتزام بمعايير السلامة وحماية البيئة والاستثمار بالعنصر البشري والابتكار والمشاريع التي تعزز مكانة الكويت إقليميا ودوليا.

وعبر العبدالجليل عن اعتزازه وتشرفه بتسلم جائزة أفضل رئيس تنفيذي في قطاع الطاقة نيابة عن الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العيدان “الذي يقود مسيرة التطوير والتحول بثقة ورؤية واضحة”.

من جهته قال مدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام في شركة نفط الكويت محمد البصري ل(كونا) إن حصول الشركة على عدد من الجوائز المرتبطة بالتوعية المجتمعية والتعلم التفاعلي والتنمية الخضراء يعكس التزام شركة نفط الكويت بدورها الوطني خارج نطاق العمليات التشغيلية.

وأضاف البصري أن مبادرات الشركة في التواصل المجتمعي مثل يوم الأحمدي الرياضي 2025 وبرامج التوعية البيئية ومعرض أحمد الجابر للنفط والغاز حظيت بتقدير عالمي يؤكد أن نفط الكويت لا تقتصر جهودها على دورها المحوري في إنتاج الطاقة بل تسهم أيضا في بناء مجتمع واع وصحي ومستدام.

وأعرب عن تقدير الشركة لمجلة (إنترناشيونال بيزنس) على هذا التكريم داعيا إلى مواصلة تطوير مبادرات نوعية تخدم الإنسان والبيئة والقطاع النفطي وتعزز حضور الشركة في المحافل الدولية.

ومثل شركة نفط الكويت في حفل توزيع الجوائز الذي نظمته المجلة مساء اليوم الأحد في فندق “اتلانتس دبي” كل من نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والابتكار في الشركة محمد العبدالجليل ومدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام محمد البصري.

وفي تفاصيل الجوائز التي منحتها المجلة للشركة فاز الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان بجائزة “أفضل رئيس تنفيذي” لعام 2025 وفقا للمعايير التي حددتها المجلة في اختيار شخصيات وقيادات العام في هذه الفئة من الجائزة متقدما على القيادات التنفيذية التي رشحت للجائزة نتيجة جهوده الحثيثة في تطوير عمل الشركة وقام نائب الرئيس التنفيذي محمد العبدالجليل بتسلم الجائزة نيابة عنه.

وحصدت شركة نفط الكويت “جائزة التثقيف والتوعية في مجال الطاقة” لعام 2025 عن فعالية “يوم الأحمدي الرياضي 2025” الذي نظمته الشركة في الفترة من 20 إلى 22 فبراير الماضي في منتزه الأحمدي الرياضي بالتعاون مع محافظة الأحمدي في إطار رؤية “نفط الكويت” لدعم التنمية الاجتماعية والرياضية في دولة الكويت لتعزيز دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية.

كما فازت شركة نفط الكويت بجائزة “التعلم التفاعلي والابتكار” 2025 عن معرض أحمد الجابر للنفط والغاز الذي افتتحته الشركة في أكتوبر 2016 الذي يسرد تاريخ الكويت النفطي بتقنيات متطورة تحاكي الواقع.

كذلك فازت الشركة بجائزة “التنمية الخضراء المجتمعية” لعام 2025 عن مبادرة “إزرع” التي أسستها الشركة في عام 2023 ضمن برنامج وطني لمكافحة التصحر وتسعى من خلاله إلى تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لزيادة الغطاء النباتي لدولة الكويت والحفاظ على البيئة وضمان الاستدامة.

وتأسست شركة نفط الكويت عام 1934 وتختص بأعمال الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز داخل دولة الكويت وتضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة وتلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية إلى جانب تبني الابتكار والاستدامة بما يواكب التحول في قطاع الطاقة.

وتعد مجلة (إنترناشيونال بيزنس) منصة إعلامية دولية متخصصة في شؤون الأعمال والاقتصاد والقيادة المؤسسية تعنى بتسليط الضوء على الشركات الرائدة وقادة الأعمال المؤثرين وأفضل الممارسات في مجالات الإدارة والابتكار والاستدامة والأسواق العالمية كما تعرف المجلة بتنظيمها لجوائز دولية مرموقة تحتفي بالتميز والإنجازات القيادية في مختلف القطاعات حول العالم.