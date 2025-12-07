“زين” تُطلق أول تطبيق رقمي مُتكامل لتأمين السيارات في الكويت

مالك حمّود وإبراهيم الخزام يُعلنان إطلاق التطبيق

أعلنت مجموعة زين، الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، عن الإطلاق الرسمي لـ Zain Insure، أول تطبيق رقمي مُتكامل لتأمين السيارات في الكويت، وذلك على هامش فعاليات معرض NEXUS 2025، الحدث الأبرز في مجال التكنولوجيا والابتكار في الكويت.

وجرى تطوير هذه الخدمة المُبتكرة بالشراكة مع شركة بوبيان للتأمين التكافلي، إحدى شركات مجموعة بوبيان، خصيصاً للسوق الكويتية، حيث توفّر للعملاء تجربة رقمية متكاملة تبدأ من الحصول على عرض السعر وشراء وثيقة التأمين ووصولاً إلى تقديم ومتابعة المطالبات من خلال تطبيق واحد.

ومن خلال تطبيق Zain Insure، يمكن للعملاء الحصول على عرض سعر فوري وشراء تأمين السيارات عبر الإنترنت، وإدارة وثائق التأمين وتجديدها في أي وقت ومن أي مكان، وتقديم المطالبات ومتابعتها رقمياً، والاطلاع على جميع مستندات التأمين وحفظها بشكل آمن عبر التطبيق.

ويجسّد إطلاق Zain Insure استمرار رحلة تحوّل زين إلى شركة تكنولوجية متكاملة (TechCo)، إذ توسّع المجموعة نطاق تركيزها وتنوّع قاعدة أنشطتها لتتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية نحو تقديم حلول رقمية تركّز على العميل وتبسط تفاصيل حياته اليومية.

كما تمثّل هذه المبادرة واحدة من أوائل شراكات التأمين الرقمي من هذا النوع في الكويت بين أكبر مزوّد لخدمات الاتصالات في البلاد وإحدى أكثر المجموعات المالية ابتكاراً، وستمتد خدمات Zain Insure الرقمية تدريجياً إلى أسواق البحرين والعراق والأردن والمملكة العربية السعودية، لتقدّم خدمات تأمين السيارات والأجهزة وغيرها من المنتجات التأمينية وفقاً لاحتياجات وظروف كل سوق.

وقال مالك حمود، الرئيس التنفيذي للاستثمار والتحول الرقمي في مجموعة زين: “يُعدّ قطاع الخدمات المالية أحد المحاور الأساسية في خطط التطوير والاستثمار في زين، ويجسّد إطلاق Zain Insure قدراتنا في مجالات ابتكار التكنولوجيا، وتركيزنا على تجربة العميل، وتقديم الخدمات المالية بأساليب سهلة ومريحة، حيث يعكس هذا الإطلاق بوضوح استراتيجيتنا المؤسسية 4WARD “التقدّم بغاية”، ونؤمن بأن تدشين الخدمة في الكويت ليس سوى البداية لمجال نشاط سريع النمو وعال الطلب”.

حمّود والخزام يتوسطان مسؤولي زين وبوبيان تكافل

من جانبه، صرّح إبراهيم الخزام، الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان للتأمين التكافلي: “فخورون بشراكتنا مع زين في إطلاق أول منصة رقمية متكاملة لتأمين السيارات في الكويت، وهي خطوة محورية تعزّز مكانة “بوبيان تكافل” في ريادة حلول التأمين الرقمية، وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزامنا المشترك بتقديم تجارب تأمينية قائمة على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، بما يسهّل ويعزّز وصول العملاء إلى خدمات التأمين”.

وأضاف: “في “بوبيان تكافل”، نمضي اليوم إلى ما بعد النماذج التقليدية، ونسهم في ريادة الجيل الجديد من الابتكار الرقمي من خلال نموذج التأمين المدمج، بحيث تصبح الحماية جزءاً غير مرئي لكنه أساسي ضمن تجربة العميل، فرؤيتنا هي جعل التأمين خدمة سهلة بطبيعتها تتكامل مع تفاصيل الحياة اليومية، لنحوّله من منتج يتم شراؤه إلى تجربة شاملة ومتكاملة، وتجسّد شراكتنا الاستراتيجية مع زين هذه الرؤية، وترسم بداية مرحلة جديدة لسوق التأمين في الكويت”.

ويتّسق تقديم خدمة Zain Insure في الكويت مع أهداف رؤية “كويت جديدة 2035” من خلال دفع عجلة التحول الرقمي وترسيخ الابتكار المرتكز على احتياجات العملاء، كما يعزّز دور زين كشركة تضع العميل في صدارة أولوياتها وتقدّم له التجارب الرقمية الأكثر سلاسةً وراحةً عبر مُختلف مجالات الخدمات.

على هامش معرض NEXUS، شارك مالك حمود وإبراهيم الخزام في جلسة نقاشية حول المشهد المتغيّر في صناعة التأمين، حيث تناولا أسباب دخول زين إلى مجال التأمين، والرؤية خلف منصة Zain Insure بوصفها منصة رقمية متكاملة، وتطوّر قطاع التأمين، وكيف تُعيد التكنولوجيا والتشريعات وتوقعات العملاء تشكيل هذا القطاع.

كما تطرقا إلى موضوع الثقة والامتثال في عمليات التسجيل الرقمي، وشاركا تطلعاتهما لتوسيع خدمات التأمين الرقمي في أسواق جديدة، موضحَيْن كيف تُسهم Zain Insure في دعم رؤية كويت جديدة 2035 من خلال تعزيز الشمول المالي وجعل خدمات التأمين أكثر شمولاً وسهولة في الوصول واعتماداً على التكنولوجيا.

وعلى مدى السنوات الماضية، كان لزين دورٌ محوريٌ في إعادة رسم ملامح خدمات التمويل عبر الهاتف الذكي في مختلف أسواقها، بهدف توسيع نطاق الشمول المالي وتعزيز الابتكار التكنولوجي في الكويت وخارجها.

ويتوافر تطبيق Zain Insure للتحميل عبر متجر Apple App Store ومتجر Google Play.