وكيل وزارة الداخلية بالتكليف يترأس اجتماعا دوريا مع وكلاء الوزارة المساعدين ورؤساء القطاعات

ترأس وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني اليوم الأحد اجتماعا تنسيقيا في مقر وزارة الداخلية بحضور وكلاء الوزارة المساعدين ورؤساء القطاعات وذلك لمناقشة سير العمل واستعراض أبرز المستجدات الأمنية والتنظيمية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن اللواء العدواني نقل للحضور تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وقال البيان إن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ خطط العمل المعتمدة وتعزيز آليات التنسيق بين القطاعات المختلفة بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الانضباط والجاهزية واستمرار تقديم الخدمات الأمنية بكفاءة وجودة عالية إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمهام الميدانية والإدارية.

وأكد اللواء العدواني خلال الاجتماع أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات وتسهيل الإجراءات مع الاستمرار في تطوير الخطط والبرامج الأمنية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.