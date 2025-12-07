بنك بوبيان ينظم ورشة عمل متخصصة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قيادات الداخلية في لقطة جماعية مع منى الدعيج وعبدالعزيز الرومي والتنفيذيين في بوبيان

في إطار تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ منظومة الامتثال المالي، نظم بنك بوبيان ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع قطاع شؤون الأمن الجنائي – مركز التدريب التخصصي بوزارة الداخلية، لمجموعة من القيادات الأمنية ومنتسبي الوزارة، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية في البنك.

وقدم الورشة مدير أول إدارة مكافحة غسل الأموال في بنك بوبيان، هشام العود، مستعرضاً أحدث الأساليب والتقنيات المتبعة عالمياً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى آليات الكشف المبكر عن الجرائم المالية، وتحليل الأنماط غير الاعتيادية باستخدام البيانات والتقنيات الحديثة، إلى جانب مناقشة نماذج واقعية لحالات تم كشفها عبر أدوات الرصد والتحليل المتقدم.

تعزيز الجاهزية الوطنية للامتثال المالي

وقالت رئيس مجموعة متابعة الالتزام والحوكمة في بنك بوبيان، منى الدعيج، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام البنك بدعم وتعزيز جاهزية المنظومة الوطنية للامتثال المالي، لاسيما في ظل التطور المتسارع لأساليب الجرائم المالية عالمياً، الأمر الذي يتطلب تعاوناً فعالاً بين القطاعين الأمني والمصرفي لضمان حماية النظام المالي والاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الورشة تناولت المؤشرات المتقدمة للتعرف على الأنماط المشبوهة، وضرورة تطوير أدوات رقابية دقيقة وفعالة، مما ساهم في تزويد المشاركين بأدوات عملية تعزز من قدراتهم في رصد المخاطر والتعامل مع الجرائم المالية المعقدة.

من جانبه، قال مساعد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية في البنك، عبدالعزيز الرومي، إن التعاون مع وزارة الداخلية يعكس إدراك البنك لأهمية التكامل المؤسسي بين القطاعين الأمني والمصرفي، مؤكداً أن تطوير المهارات الوطنية وتزويدها بأحدث أدوات الامتثال والحوكمة لا سيما في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يمثل أحد أهم ركائز مواجهة الجرائم المالية على مستوى الدولة.

وأضاف أن التحولات التقنية تفرض اعتماد أساليب أكثر دقة وابتكاراً في التحقيقات المالية والكشف المبكر عن المخاطر، مشيراً إلى أن بوبيان ينظر إلى الامتثال والحوكمة بوصفهما جزءاً من هويته المؤسسية، وهو ما يؤكد حرص البنك على مشاركة خبراته مع شركاء القطاع الحكومي بما يعزز الأمن المالي ويسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر استقراراً.

تكريم قيادات بوبيان

وفي ختام الورشة، كرمت وزارة الداخلية قيادات بنك بوبيان المشاركين في الفعالية، بحضور كل من: العميد/ عبدالرزاق جاسم بودي – مدير مركز التدريب التخصصي لقطاع الأمن الجنائي، والعقيد/ وليد فيصل العميري – مساعد مدير مركز التدريب التخصصي لقطاع الأمن الجنائي.