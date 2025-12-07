دولة الكويت ترحب بقرار الأمم المتحدة تجديد ولاية الأونروا 3 سنوات

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات إضافية حتى عام 2029 وذلك استمرارا للدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في تقديم خدماتها الإنسانية الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد إن دولة الكويت تؤكد أن هذا القرار يعكس تضامن والتزام المجتمع الدولي بدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويؤكد أهمية استمرار (الأونروا) في أداء مهامها الإنسانية. وأشارت إلى أن دولة الكويت تجدد موقفها الثابت والداعم لعمل (الأونروا) وللجهود الدولية الهادفة إلى تمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية لدعم اللاجئين الفلسطينيين.