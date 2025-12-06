الدوري الإسباني: توريس يقود برشلونة للابتعاد في الصدارة بهاتريك في مرمى بيتيس

من المباراة

قاد المهاجم الدولي فيران توريس فريقه برشلونة حامل اللقب الى مواصلة انتفاضته بفوز سادس تواليا وكان كبيرا على حساب مضيفه ريال بيتيس 5-3 بتسجيله هاتريك السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، فابتعد بفارق 4 نقاط موقتا عن غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد.

وسجل توريس ثلاثيته في الدقائق 11 و13 و40 رافعا رصيده الى 11 هدفا هذا الموسم وانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق خمسة أهداف خلف مهاجم ريال مدريد الدولي الفرنسي كيليان مبابي المتصدر، واضاف السوري الأصل روني بردقجي الثالث (31) ولامين جمال الخامس (59 من ركلة جزاء).

وكان ريال بيتيس البادئ بالتسجيل عبر البرازيلي أنتوني (6)، قبل أن يقلص له دييغو يورينتي (83) والكولومبي خوان هرنانديس (90 من ركلة جزاء) الفارق في الدقائق الأخيرة.

وعزز برشلونة صدارته برصيد 40 نقطة مقابل 36 لريال مدريد الذي يلتقي ضيفه سلتا فيغو الأحد، فيما تجمّد رصيد ريال بيتيس عند 24 نقطة في المركز الخامس.

وأراح المدرب الالماني لبرشلونة هانزي فليك مهاجميه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا قبل مواجهة أينتراخت فرانكفورت الألماني في الجولة السادسة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال اوروبا الثلاثاء المقبل، فزجّ بالإنكليزي ماركوس راشفورد وبردقجي أساسيين، في حين أشرك توريس كرأس حربة ولم يخيّب ظنه.

ومنذ خسارته أمام ريال مدريد 1-2 في 26 تشرين الاول/اكتوبر، فرض رجال فليك انفسهم بقوة مراكمين الانتصارات المحلية التي كان آخرها فوزهم العريض على أتلتيكو مدريد 3-1 الثلاثاء في مباراة مبكرة من المرحلة التاسعة عشرة، ومستغلين في الوقت ذاته سلسلة من ثلاثة تعادلات لغريمه ريال.

لكنّ العملاق الكاتالوني وجد نفسه متأخرا بهدف مفاجئ لأنتوني بعد دربكة داخل منطقته، انتهت بوصول الكرة إلى البرازيلي منفردا بالحارس جوان غارسيا فسددها قوية في الشباك (6).

إلا ان ردّ برشلونة جاء سريعا جدا مرر الفرنسي جول كونديه كرة عرضية داخل المنطقة تابعها توريس داخل الشباك (11).

ومنح توريس التقدم للضيوف عندما قام بردقجي بفاصل مهاري على الجهة اليمنى قبل أن يمرر كرة عرضية تابعها توريس “على الطاير” في المرمى (13).

وواصل بردقجي تألقه بإضافة الثالث لفريقه والأول له هذا الموسم عندما استلم الكرة من مشارف المنطقة وتقدم بها لأمتار قبل ان يطلقها رائعة على يسار الحارس ألفارو فاييش (21).

ودوّن توريس هدفه الثالث “هاتريك” عندما سدد كرة من خارج المنطقة ارتدت من قدم أحد المدافعين وأكملت طريقها إلى الشباك (40).

وعزّز بطل اسبانيا تفوقه التام بعد حصوله على ركلة جزاء في مستهل الشوط الثاني اثر لمسة يد على لاعبه السابق مارك بارترا، فانبرى لها جمال بنجاح (59).

وقلّص بيتيس النتيجة بهدفين في غضون سبع دقائق، الأول عبر يورنتي إثر تمريرة من لاعب برشلونة السابق الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي (83)، والثاني بواسطة هرنانديس من ركلة جزاء إثر خطأ ارتكبه كونديه داخل المنطقة (90).

فياريال يواصل ضغطه

وواصل فياريال ضغطه على ثنائي الصدارة بفوزه على خيتافي 2-0 المنقوص عدديا.

ومنح الكندي تيجون بيوكانان أصحاب الأرض التقدم قبل الاستراحة (45+4)، وتسبب في طرد لاعب خيتافي لويس ميلا بعدها إثر مواجهة بينهما (48).

وقام بيوكانان بركل الكرة باتجاه ميلا الذي بدا أنه طُرد بسبب ما قاله رداً على لاعب فياريال.

وسجل الجورجي جورج ميكوتادزه الهدف الثاني (64)، فأصبح فياريال على بعد نقطة واحدة خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني مع مباراة أقل للأخير.

وحقق فريق المدرب مارسيلينو غارسيا تورال ستة انتصارات متتالية في الدوري، ولم يخسر منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

وقال مدافع فياريال ريناتو فيغا لشبكة “موفيستار”: “فوز جيد في مباراة صعبة. نحن نأخذ الأمور مباراة بمباراة، وهذا ما يجب أن نفعله”.

وفاز ديبورتيفو ألافيس على ضيفه ريال سوسييداد بهدف وحيد سجله الارجنتيني لوكاس بوي (45+4 من ركلة جزاء).

ويلعب لاحقا أتلتيكو مدريد مع مضيفه اتلتيك بلباو.