الدوري الإنكليزي: أستون فيلا ينهي سلسلة أرسنال من دون خسارة وسيتي يستغلها ويقلص الفارق الى نقطتين

فيل فودين مهاجم مانشستر سيتي يحتفل بهدفه أمام سندرلاند

حطم الأرجنتيني إيميليانو بوينديا سلسلة أرسنال الخالية من الهزائم في 18 مباراة، بعدما سجل هدف الفوز القاتل لأستون فيلا 2-1 على متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم السبت في المرحلة الخامسة عشرة، مشعلا سباق اللقب، واستغل مانشستر سيتي سقوط المدفعجية وقلص الفارق بينه وبينهم الى نقطتين بفوزه الكبير على ضيفه سندرلاند 3-0.

ورفع مانشستر سيتي رصيده الى 31 نقطة مقابل 33 لأرسنال، و30 نقطة لأستون فيلا الثالث.

وكانت الخسارة الأخيرة لأرسنال في مختلف المسابقات تعود إلى 31 آب/أغسطس أمام مضيفه ليفربول بهدف.

وتأخر فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بهدف في الشوط الأول سجله البولندي ماتي كاش (36) على ملعب “فيلا بارك”، قبل أن ينجح البديل البلجيكي لياندرو تروسار في إدراك التعادل لأرسنال بعد الاستراحة (52) مسجلا هدفه الـ50 في الدوري

وفي مواجهة مثيرة، أهدر الفريقان عدة فرص قبل أن يستغل بوينديا ثغرة في دفاع أرسنال ليسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة (90+5).

وكان فيلا شوكة في خاصرة أرسنال في مواسم عدة، حيث انتزع نقاطا منه في لحظات حاسمة من سباق اللقب.

وهذه مواجهة محبطة جديدة أمام مدرب أرسنال السابق الإسباني أوناي إيمري الذي قاد فريقه الى تحقيق سبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، وأصبح منافسًا غير متوقع على اللقب.

وكان إيمري استبعد هذا الأسبوع أي حديث عن دخول فريقه سباق اللقب، معتبرًا أن أرسنال “أقوى فريق في أوروبا”.

لكن فيلا وجه رسالة قوية، بعدما تحدى أرسنال ووجه ضربة موجعة لآماله في التتويج.

وجاءت المباراة في توقيت مثالي لمواجهة الفريق اللندني الذي يعاني أزمة في قلب الدفاع بغياب الفرنسي وليام صليبا والبرازيلي غابريال والإسباني كريستيان موسكيرا.

واضطر الهولندي جوريان تيمبر للانتقال من مركز الظهير الأيمن إلى قلب الدفاع بجوار الإكوادوري بييرو هينكابيي، لكن أرسنال لم يظهر بشكل مريح طوال اللقاء.

وأكد أرتيتا أن أرسنال سيتجاوز إحباط الهزيمة الدراماتيكية أمام أستون فيلا، وقال “هذه هي طبيعة الدوري، تذهب إلى أولد ترافورد، إلى سانت جيمس بارك، إلى تشلسي، وتأتي إلى هنا، لقد خضنا مباريات في ملاعب صعبة كثيرة”.

وأضاف “كان يمكن أن تكون النتيجة مختلفة، لكن الواقع ليس كذلك. خضنا 18 مباراة بلا هزيمة وما زلنا في القمة. الآن وقت النهوض من جديد، لقد أعطوني كل الأسباب التي تجعلني أعتقد أننا سنواصل الأداء بالمستوى نفسه. نمضي قدماً. سنتعلم من اليوم وسنكون فريقاً أفضل”.

سيتي يوجه إنذارا شديدا اللهجة لريال مدريد

وفي الثانية على ملعب الاتحاد في مانشستر، استغل سيتي هدية أستون فيلا على أكمل وجه بإكرامه وفادة ضيفه سندرلاند بثلاثية نظيفة، موجها إنذارا شديد اللهجة الى مضيفه ريال مدريد الاسباني الذي سيلاقيه الاربعاء المقبل في الجولة السادسة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

وحسم سيتي نتيجة المباراة في شوطها الاول بهدفي مدافعيه البرتغالي روبن دياش عندما تلقى كرة من الفرنسي ريان شرقي فسددها قوية بيمناه من خارج المنطقة (32)، والكرواتي يوشكو غفارديول برأسية قوية اثر ركلة ركنية انبرى لها فيل فودن (35).

وأهدر العملاق النروجي إرلينغ هالاند فرصة التعزيز اثر تلقيه كرة امام المرمى من شرقي تابعها برعونة وابعدها المدافع نوردي موكييلي من خط المرمى (58).

وعزز فودن تقدم سيتي برأسية قوية من مسافة قريبة اثر مجهود فردي رائع وتمريرة أروع من شرقي (65).

وحرم الحارس الهولندي روبين روفس شرقي من هدف بتصديه لتسديدته القوية من داخل المنطقة بعد مجهود فردي رائع الى ركنية (76).

وواصل تشلسي نزيف النقاط بفشله في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليا بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه بورنموث 0-0.

ولم ينجح كول بالمر في إلهام الفريق اللندني رغم عودته الى التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ أيلول/سبتمبر اثر تعافيه من الاصابة، فاكتفى “البلوز” بنقطة أبعدته ثماني نقاط عن الصدارة في المركز الرابع.

وخفف توتنهام الضغط عن مدربه الدنماركي توماس فرانك بتحقيق أول فوز له على أرضه في الدوري منذ المرحلة الافتتاحية عندما تغلب على فريقه السابق برنتفورد بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي ريشارليسون (25) والهولندي تشافي سيمونز (43).

وواصل نيوكاسل نتائجه الجيدة بفوزه على بيرنلي المنقوص 2-1، فارتقى الى المركز العاشر.

وسجل البرازيلي برونو غيمارايش الهدف الأول مباشرة من ركلة ركنية، قبل أن يضيف أنتوني غوردون الثاني من ركلة جزاء تسبب بها المدافع البرازيلي لوكاس بيريس وعوقب ببطاقة حمراء.

وعاد شون دايش إلى ملعب إيفرتون كمدرب لنوتنغهام فوريست ومني بخسارة ثقيلة وبثلاثية نظيفة.

وجاء الهدف الأول بنيران صديقة عبر المدافع الصربي نيكولا ميلينكوفيتش (2 خطأ في مرمى فريقه)، قبل أن يسجل ثيرنو باري هدفه الأول مع إيفرتون (45+3) ويضيف كيرنان ديوسبري-هال الثالث (80).

وصعد إيفرتون إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة مقابل 15 لفوريست السادس عشر.

ويلعب لاحقا ليدز يونايتد مع ليفربول.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءي برايتون مع وست هام، وفولهام مع كريستال بالاس، على أن تختتم الإثنين بمباراة ولفرهامبتون مع مانشستر يونايتد.